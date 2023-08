Les teasers Realme GT5 confirment plus de spécifications et révèlent le menu de réglage de la vitesse du processeur

Realme GT5 doit faire ses débuts le 28 août, et aujourd’hui, la marque a révélé plus de détails sur le prochain produit phare sur Weibo. Nous savions déjà qu’il serait alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen 2, mais nous avons aujourd’hui la confirmation qu’il s’agira de la version de base à 3,2 GHz de la plate-forme Qualcomm et non de la version overclockée utilisée par Samsung et ZTE.

L’appareil premium aura également une variante puissante avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage – un combo qui devient de plus en plus répandu dans les nouveaux produits phares, en particulier en Chine.









Bande-annonce Realme GT5

Un teaser sur Weibo a également révélé une puce d’affichage X7 de Pixelworks pour améliorer la qualité vidéo.

Le chipset Realme GT5 n’est pas une grande surprise, mais la possibilité pour les utilisateurs d’ajuster les niveaux d’horloge du processeur est une véritable rareté et le premier à offrir des contrôles aussi granulaires. Des captures d’écran divulguées ont révélé une interface où les trois clusters pouvaient voir leurs vitesses ajustées indépendamment. Realme a confirmé la fonctionnalité quelques heures plus tard via un article séparé sur Weibo.











Realme GT5 a divulgué des captures d’écran des commandes du processeur, confirmées plus tard dans un teaser séparé

L’appareil arrivera lundi, mais nous nous attendons également à voir une variante Pro plus tard cette année avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3. La grande question est de savoir lequel de ces appareils échappera au marché intérieur et si toutes les fonctionnalités intéressantes qui sont présentées à la foule nationale seront disponibles à l’international. Nous espérons avoir les réponses bientôt.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Via