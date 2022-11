Les teasers iQOO 11 confirment les capacités phares

L’iQOO 11 devrait arriver le 2 décembre, et aujourd’hui, la marque vivo a dévoilé toutes les spécifications et fonctionnalités clés qui permettront au téléphone de se démarquer. Beaucoup de choses ont déjà été taquinées, et aujourd’hui nous avons une confirmation officielle qu’il fonctionnera sur Snapdragon 8 Gen 2 tout en apportant les dernières technologies en matière de mémoire et d’affichage.









Vivo iQOO 11

Le vivo iQOO 11 apporte la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0, un combo encore rarement disponible sur les smartphones. Les petits caractères ont révélé qu’il existe une version de mémoire de 8/128 Go qui apportera l’UFS 3.1 légèrement plus ancien qui est toujours une norme de stockage assez rapide.

On dit que l’écran est le meilleur pour KPL – Kings Pro League, le plus haut tournoi de ligue du jeu Tencent Honor of Kings. Il s’agira d’un E6 AMOLED fabriqué par Samsung avec une résolution QHD+ (également appelée 2K par les fabricants en Chine) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, qui ne sera probablement activé que pour une poignée de jeux.





















vivo iQOO 11 afficher des affiches promotionnelles

Les autres spécifications incluent une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W et le FAI vivo V2 pour des vidéos 4K plus claires en basse lumière et un traitement plus rapide des photos en mode nuit, par rapport à la puce d’imagerie précédente.

La grande question est de savoir combien coûtera ce mastodonte de téléphone et quand il arrivera à la vente.

La source (en chinois)