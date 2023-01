Les teasers du prince Harry pour les discussions télévisées déclenchent un tsunami d’indignation. Mais qu’en sera-t-il de ses mémoires avec les Windsors ?

Comme les teasers des teasers, les bandes-annonces diffusées des interviews télévisées dans lesquelles le duc de Sussex fait la promotion de ses mémoires, Spare, étaient très courtes. Dans l’un, face à Tom Bradby, un coup d’État pour le présentateur d’ITV et ancien correspondant royal qu’il connaît depuis environ 20 ans, le prince Harry déclare : « Je voudrais récupérer mon père, je voudrais récupérer mon frère. ” Les clips lui ont coupé en disant “cela n’a jamais eu besoin d’être comme ça” et “je veux une famille, pas une institution”, car il prétend qu’il convient de le dépeindre, lui et sa femme, Meghan, comme des “méchants”. Dans un autre clip, avec Anderson Cooper, de 60 Minutes de CBS News, Harry s’empare du sujet des correspondants royaux, sa bête noire, et de leur prétendue collusion avec le palais de Buckingham « dans le briefing et les fuites et la plantation d’histoires contre moi et ma femme ”. Les clips durent une minute chacun, mais, comme on pouvait s’y attendre, ont précipité un tsunami d’indignation. Des chroniqueurs infatigables ont puisé profondément dans le puits de la métaphore et de l’adjectif indignés ; un puits qui doit sûrement être sur le point de s’épuiser compte tenu de l’excès de publicité de Sussex qui s’est terminé ce Noël. “Attention aux Windsors, Harry amer réchauffe à nouveau sa soupière de spleen”, lit un titre, tandis que d’autres le décrivent comme saccageant sa famille ou se livrant à un exercice cynique pour gagner de l’argent avec une histoire qui a une “courte durée de vie”. ”. Du palais de Buckingham et du palais de Kensington, il y a eu un silence, du moins en public, avec des sources indiquant clairement qu’il n’y avait aucun désir de tit-for-tat. Mais, la famille royale va-t-elle épargner le livre Spare lorsqu’il sera publié mardi ? Les bandes-annonces des deux interviews, qui doivent toutes deux être diffusées dimanche, revisitent des thèmes similaires à ceux diffusés dans les docu-séries Netflix en six parties Harry & Meghan, qui ont été diffusées le mois dernier. Fractures familiales, intrusion de la presse, accusation de non-protection du couple – semble-t-il adressées à la fois à l’institution et à la famille. Le mantra de la famille royale, selon Harry, est : « Ne vous plaignez jamais, ne vous expliquez jamais. Mais il dit dans le clip de CBS que ce n’est “qu’une devise” et que dans les coulisses, il y a beaucoup de plaintes. Il sous-entend que cela se manifeste dans des “histoires à la cuillère” pour une presse conforme. Jusqu’à présent, le contenu des mémoires « candides » n’a pas été divulgué. Une source anonyme, censée avoir connaissance du livre, a déclaré au Sunday Times : « En général, je pense que le livre [will be ] pire pour eux que ce à quoi la famille royale s’attend. Tout est mis à nu. Charles s’en sort mieux que ce à quoi je m’attendais, mais c’est dur pour William, en particulier, et même Kate est un peu battue. Il n’y a pas si longtemps, la machine de relations publiques du palais a réussi un coup d’État triomphal avec les «quatre fabuleux» de William, Kate, Harry et Meghan se réunissant brièvement et en souriant pour une promenade à Windsor immédiatement après la mort de la reine. . Peut-être que le livre de Harry tirera le rideau là-dessus, ainsi que d’autres récits dont le public est nourri quotidiennement à propos de “l’entreprise”. Si l’un des membres de la famille royale réagissait publiquement, l’argent des bookmakers reviendrait au prince de Galles. Harry a déjà allégué que son frère lui avait crié dessus lors de la réunion de Sandringham qui avait scellé le départ des Sussex du Royaume-Uni et du giron royal. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

C’est William, appâté par la suggestion publique de Harry et Meghan selon laquelle la famille royale était raciste, qui n’a pas pu s’empêcher de répondre lorsqu’il a été interrogé par un journaliste de télévision, en disant: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Ce qui blessera peut-être le plus profondément William, cependant, c’est la monopolisation par son frère de la mémoire de leur mère, Diana, princesse de Galles. Harry a parlé à plusieurs reprises de l’impact psychologique durable de sa mort prématurée sur lui.

Sans entraves au protocole, il l’a revendiquée publiquement, à maintes reprises, et on s’attend à ce que cela forme une partie importante du livre. ITV, dans la promotion de l’interview, a déclaré qu’Harry parlerait de ses relations personnelles et de “détails jamais entendus auparavant” entourant sa mort. Mais Diana a laissé derrière elle deux jeunes garçons.

Quant au roi, des sources affirment régulièrement que la porte est toujours ouverte à Harry et Meghan. Il faudrait sans doute une rupture très profonde pour que Charles n’invite pas son fils cadet à son couronnement le 6 mai, ou pour qu’Harry décline l’invitation. La question de savoir si la publication de Spare pourrait s’avérer être le catalyseur de cela – ou d’une certaine forme de réconciliation – ne sera évidente qu’une fois qu’elle aura atteint les étagères.