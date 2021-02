Les teasers de Redmi Note 10 décrivent les principales caractéristiques

Hier, nous avons reçu la confirmation que la série Redmi Note 10 devait être lancée le 4 mars et maintenant la page de destination sur Xiaomi India nous donne quelques indices sur les nouveaux téléphones.

Les teasers suggèrent un tout nouveau design qui est plus léger et plus mince que ses prédécesseurs. Nous pouvons voir un affichage perforé dans l’un des teasers qui mentionne également la protection Gorilla Glass à l’avant et un indice IP52. Le profil latéral de l’appareil est également révélé montrant un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et la bosse de caméra en saillie. L’arrière de l’appareil est incurvé tandis que l’écran semble plat.











Redmi Note 10 teasers

On parle également de haptiques améliorées, d’audio haute résolution, de chargement plus rapide et d’un chipset Snapdragon (supposé être le Snapdragon 750G). Les fuites passées suggèrent que nous sommes dans un panneau LCD à taux de rafraîchissement élevé et une caméra principale de 108 MP. Le Redmi Note 10 devrait être disponible en blanc, vert et gris, tandis que le modèle Pro sera disponible en bronze, bleu et gris.

La source