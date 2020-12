On pense que Samsung présentera sa prochaine gamme de produits phares Galaxy S en janvier de l’année prochaine. La série (supposée) Galaxy S21 sera composée du Samsung Galaxy S21 vanille, du Samsung Galaxy S21 + et du Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien que les rendus de la série Galaxy S21 aient fait surface à plusieurs reprises dans le passé, nous n’avons pas vraiment eu notre véritable premier aperçu de la série phare à venir. Cela semble avoir changé depuis qu’un pronostiqueur a publié trois brèves teasers vidéo qui sont prétendus être des teasers officiels pour la gamme Samsung Galaxy S21.

Les teasers sont une gracieuseté de Max Weibach, qui les a également publiés dans un rapport de police Android. Les nouveaux teasers sont en ligne avec les rendus de la série Samsung Galaxy S21 qui laissaient entendre une nouvelle conception de module de caméra sur les prochains produits phares de Samsung. Weibach a partagé des teasers séparés pour les Samsung Galaxy S21, S21 + et Galaxy S21 Ultra. Bien que l’on ne puisse pas voir grand-chose dans les vidéos, elles donnent une bonne idée de la conception à venir des smartphones Samsung. Il existe une nouvelle conception de bosse de caméra plus profilée qui élimine le bloc rectangulaire qui dépasse du panneau arrière. Alors que les Galaxy S21 et S21 + sont présentés avec une configuration à trois caméras, le teaser du Samsung Galaxy S21 Ultra fait allusion à cinq caméras sur le produit phare haut de gamme.

De plus, le teaser fait également allusion au Galaxy S21 Ultra avec un écran légèrement incurvé, au lieu de l’écran plat des Galaxy S21 et S21 +. Les trois noms de smartphone incluent la 5G.

Compte tenu de l’attention portée à la série Galaxy S de Samsung chaque année, la série Galaxy S21 a fait l’objet de rumeurs qui ont suggéré les spécifications possibles de la série de smartphones dans le passé. Selon des rapports antérieurs, les tailles des Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra seraient respectivement de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces. Les trois smartphones seront livrés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et seront alimentés soit par le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 888, soit par l’Exynos 2100 de Samsung.La batterie du Samsung Galaxy S21 vanilla serait de 4000 mAh, la capacité de la batterie du Samsung Galaxy S21 + est indiquée. à 4800 mAh, tandis que le Samsung Galaxy S21 Ultra aura une unité de 5000 mAh, selon des rapports antérieurs. On dit également que le Galaxy S21 Ultra est doté d’une luminosité maximale de 1600 nits, l’écran le plus lumineux jamais conçu sur un téléphone Samsung.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra serait également compatible avec le S Pen (Samsung aurait tué sa série Galaxy Note) et aurait un capteur d’appareil photo de 108 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs. Selon un rapport récent citant un dépôt réglementaire brésilien, le Samsung Galaxy S21 peut également être expédié sans brique de chargement ni écouteurs dans la boîte.