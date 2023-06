Les teasers de la série Realme Narzo 60 émergent

Realme se prépare à lancer bientôt ses téléphones de la série Narzo 60 et la première série de teasers est déjà en ligne. Realme se lance dans un lancement sur le thème de l’espace avec la série Narzo 60 avec un slogan « Mission Narzo ».

Les premiers teasers suggèrent de se concentrer sur un stockage abordable avec la possibilité d’avoir plus de 250 000 photos sur le téléphone, ce qui signifierait 1 To de stockage. Le chiffre de stockage total est probablement atteint via l’extension de la carte microSD.

Narzo 60 5G a récemment été repéré sur Geekbench avec le chipset Dimensity 6020, 8 Go de RAM et Android 13. Realme révélera plus de détails sur la série Narzo 60 les 22 et 26 juin, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que le lancement ait lieu début juillet.

