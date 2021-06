Les Teamsters voteront jeudi sur une campagne radicale pour syndiquer les travailleurs d’Amazon

L’un des plus grands syndicats des États-Unis votera jeudi sur un vaste plan visant à organiser les employés et les chauffeurs des entrepôts d’Amazon.

La Fraternité internationale des Teamsters se réunit cette semaine pour son congrès annuel et votera sur une résolution qui vise à faire du soutien aux travailleurs d’Amazon et de les aider à conclure un contrat syndical une priorité clé.

Dans le cadre d’une initiative appelée « le projet Amazon », les Teamsters prévoient de créer une division spéciale d’Amazon dans leurs rangs qui financera et aidera les travailleurs à s’organiser, selon une copie de la résolution, qui a été précédemment rapportée par Vice. La résolution devrait passer.

Amazon a refusé de commenter. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment reconnu que l’entreprise devait faire mieux pour que les employés aillent de l’avant.

Le vote intervient quelques mois seulement après l’échec d’un effort visant à syndiquer l’un des entrepôts d’Amazon en Alabama. En avril, les travailleurs de l’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama, ont voté massivement contre la syndicalisation, avec moins de 30 % des voix en faveur de l’adhésion au Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins.

Amazon a longtemps été la cible des principaux syndicats, les Teamsters, le United Food & Commercial Workers Union et le RWDSU rencontrant discrètement les employés des entrepôts et des livreurs. La pandémie de coronavirus, l’explosion des manifestations de Black Lives Matter l’été dernier et les inquiétudes croissantes concernant la sécurité au travail ont alimenté un intérêt accru pour l’organisation des entrepôts Amazon.

Syndiquer la main-d’œuvre d’Amazon serait une bataille difficile. L’entreprise a réussi à éliminer les principaux syndicats depuis sa fondation en 1994. Les syndicats ont organisé une partie de la main-d’œuvre européenne d’Amazon, mais aucune installation américaine n’a réussi à former ou à adhérer à un syndicat.

Amazon a été critiqué à plusieurs reprises pour ses conditions de travail, notamment ses taux de blessures et ses exigences de productivité. Les chauffeurs-livreurs ont également exprimé des inquiétudes concernant les exigences du travail.

« La Fraternité internationale des Teamsters reconnaît qu’il n’y a pas d’exemple plus clair de la façon dont l’Amérique échoue à la classe ouvrière qu’Amazon », selon une copie de la résolution obtenue par CNBC. « Depuis ses débuts en tant que libraire, Amazon est devenu un géant du commerce électronique et a perturbé industrie après industrie et déplacé des centaines de milliers d’emplois. »

Depuis le vote Bessemer, des efforts d’organisation supplémentaires ont vu le jour à travers le pays. Le RWDSU a précédemment déclaré que plus de 1 000 travailleurs avaient contacté le syndicat pour organiser leurs propres lieux de travail. Les travailleurs ont également lancé des groupes de plaidoyer à la base, tels que Amazonians United Chicagoland.