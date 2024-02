Les Teamsters et Trump ne sont pas d’accord sur l’immigration lors de la réunion d’approbation

O’Brien, qui a rencontré Trump à deux reprises ce mois-ci pour discuter du travail organisé, n’est pas d’accord. Il a déclaré qu’il n’était pas favorable à la fermeture de la frontière, ajoutant que « nous sommes tous des produits de l’immigration ».

L’ancien président et chef des Teamsters a exposé leurs divergences sur l’immigration lors de conférences de presse distinctes qui ont eu lieu après que Trump ait été interviewé pendant environ une heure par le conseil d’administration et les membres de la base des Teamsters.

Trump a été invité à parler au groupe alors qu’il réfléchit à qui soutenir lors de la course à la présidentielle de 2024. Les Teamsters ont soutenu le candidat démocrate à la présidence face à Trump à chaque fois qu’il s’est présenté auparavant.

Le président Joe Biden a confirmé qu’il prévoyait de rencontrer les Teamsters pour un entretien en vue d’une éventuelle approbation, mais aucune date n’a encore été fixée.

Trump a parlé aux journalistes pendant environ 20 minutes dans le hall du siège des Teamsters à Washington, DC, suivi d’environ 10 minutes depuis O’Brien.

“Le syndicat des Teamsters soutient les travailleurs immigrés parce que nous venons tous de personnes venant de pays différents”, a déclaré O’Brien lorsqu’il s’est adressé aux journalistes après Trump, flanqué d’un employé d’UPS, d’un phlébotomiste de la Croix-Rouge américaine et d’un membre local des Teamsters.

Le Congrès négocie actuellement un projet de loi sur l’immigration axé en partie sur le nombre d’entrées à la frontière sud, que Trump a qualifié de « fou ». Il a ajouté qu’un projet de loi sur les frontières ne devrait être élaboré que si « nous obtenons un bon projet de loi ». Trump a exhorté les membres républicains du Congrès à bloquer le projet de loi.

« Nous venons donc d’avoir une réunion avec les Teamsters, et l’un de leurs plus gros problèmes est que des millions de personnes affluent dans le pays. Et c’est une tuerie pour les Teamsters. Et je vais l’arrêter », a déclaré Trump. « Et c’est pourquoi les Teamsters, je pense, me soutiennent. Maintenant, je ne sais pas si les hauts responsables me soutiendront – nous devrons le découvrir – mais au sein du syndicat lui-même, je bénéficie d’un énorme soutien.

Les Teamsters n’ont pas encore mené de sondage pour savoir qui soutiennent leurs membres de la base, mais O’Brien a déclaré qu’ils mèneraient ce sondage et que les opinions de la base seraient prises en compte dans « l’approbation ou le non-appui du syndicat ».

Trump a déclaré que même obtenir l’interview pour une éventuelle approbation était une victoire. Les Teamsters n’ont jamais mené d’entretien d’approbation avec des candidats des deux partis ou des indépendants auparavant.

L’ancienne gouverneure Nikki Haley, la dernière adversaire de Trump à la primaire du Parti républicain, n’a pas rencontré les Teamsters et

critiqué Trump Mercredi matin pour une réunion avec le groupe qui s’oppose à plusieurs positions politiques traditionnellement conservatrices comme le droit au travail.

Les candidats indépendants à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr. et Cornel West, ont tous deux passé des entretiens en décembre.

“En fin de compte, nous avons encore quelques questions à poser aux deux candidats”, a déclaré O’Brien, faisant référence à Trump et Biden.

« Le président Biden a fait beaucoup de bon travail pour les syndiqués », a déclaré O’Brien. « Mais comme je l’ai déjà dit, ce que vous avez fait dans le passé ne garantit pas un avenir avec nous. Nous voulons savoir ce que vous allez faire pour nos membres à l’avenir.