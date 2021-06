Les Teamsters envisagent de mettre l’accent sur l’organisation des travailleurs d’Amazon.

Il ne précise pas le calendrier d’une telle division ou combien d’argent ou de main-d’œuvre le syndicat consacrera à l’effort, et une porte-parole du syndicat n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ces détails. L’année dernière, le syndicat a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dollars, selon les documents du ministère du Travail.

« Amazon change la nature du travail dans notre pays et touche de nombreuses industries et employeurs de base des Teamsters », indique la résolution, qui sera votée lors de la convention des Teamsters jeudi. L’entreprise « présente une menace existentielle pour les normes que nous avons établies dans ces industries », dit-il.

La Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus d’un million de travailleurs en Amérique du Nord dans des secteurs tels que la livraison de colis et le fret, votera sur l’opportunité d’organiser en priorité les travailleurs d’Amazon et de les aider à obtenir un contrat syndical.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

Dans un colonne d’opinion ce mois-ci pour Salon, Randy Korgan, un responsable des Teamsters du sud de la Californie qui est directeur national d’Amazon depuis la création du poste l’année dernière, a écrit que le syndicat contournerait les élections traditionnelles sur le lieu de travail organisées par le National Labor Relations Board.

Au lieu de cela, a écrit M. Korgan, le syndicat se concentrera sur le soutien des travailleurs d’Amazon et des autres travailleurs des entrepôts et des livraisons et des membres de la communauté, et il vise à amener l’entreprise à la table de négociation en orchestrant des grèves, des boycotts, des manifestations et d’autres actions. .

Amazon a battu une campagne conventionnelle organisée par un syndicat de travailleurs de la vente au détail dans un entrepôt de Bessemer, en Alabama, cette année, après quoi un certain nombre de dirigeants syndicaux ont suggéré qu’un changement vers les stratégies soulignées par M. Korgan pourrait être plus fructueux. Ces dirigeants syndicaux ont souligné que la législation fédérale du travail donne aux employeurs de grands avantages pendant les campagnes électorales – permettant aux entreprises d’organiser des réunions antisyndicales obligatoires, par exemple – et que le gouvernement ne peut pas imposer d’amendes aux employeurs qui violent la loi. (Le syndicat des commerçants conteste les résultats des élections à l’entrepôt de Bessemer, accusant Amazon de intimidant travailleurs.)

Cependant, le soutien à cette approche est largement unanime au sein du mouvement syndical.

Dans une interview après les élections en Alabama, Stuart Appelbaum, le chef du syndicat des travailleurs du commerce de détail qui a supervisé la campagne, a déclaré que la recherche de gagner les élections syndicales dans les entrepôts d’Amazon devrait rester une priorité. « Si vous voulez créer un véritable pouvoir, vous devez le faire avec une majorité de travailleurs », a déclaré M. Appelbaum à l’époque.

Le syndicat des Teamsters tient son congrès tous les cinq ans et s’en sert pour établir les priorités que le syndicat poursuivra jusqu’au prochain congrès. La résolution indique que l’élan pour la campagne Amazon s’est construit depuis la dernière convention du syndicat en 2016.