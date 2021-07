Les Tchèques s’excusent au nom du président Milos Zeman qui a qualifié les personnes trans de « dégoûtantes »

Le président tchèque Milos Zeman, commentant une loi hongroise interdisant le matériel LGBT dans les écoles, a déclaré dimanche lors d’une interview télévisée qu’il trouvait les personnes transgenres « dégoûtantes ». Zeman, qui a souvent épousé des opinions en dehors du courant dominant, répondait à une question sur la loi hongroise a adopté plus tôt ce mois-ci, qui interdit la diffusion de contenu dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité et le changement de genre.

« Si vous subissez une opération de changement de sexe, vous commettez essentiellement un crime d’automutilation », a déclaré Zeman à CNN Prima. « Chaque opération est un risque et ces personnes transgenres sont pour moi dégoûtantes. »

Les commentaires de Zeman ont provoqué beaucoup d’indignation en ligne alors que les utilisateurs des médias sociaux ont manifesté leur soutien à la communauté trans.

#MilosZeman vous êtes dégoûtant. Étiqueter les personnes trans de manière négative montre votre ignorance et votre faiblesse. — Scorpion (@PurpleSocks9) 29 juin 2021

non, miloš zeman, tu es dégoûtant. — les larmes d’ina (@giawfuck) 29 juin 2021

Les personnes trans n’ont pas besoin de vos opinions, monsieur, elles n’ont besoin que de votre compréhension de leur humanité et du respect de leur humanité, monsieur. Le président tchèque Miloš Zeman provoque la fureur en qualifiant les personnes transgenres de « dégoûtantes » https://t.co/xH32AyEzaP– Stéphanie Mensah (@BANANAS1968) 29 juin 2021

Il est inacceptable que le président de la République tchèque, Miloš Zeman, soit autorisé à exprimer des idées aussi aberrantes dans un scénario démocratique théorique comme @Union européenne!! #FCKNZS— Erromoko 🔻 (@Erromoko) 29 juin 2021

Je suis vraiment désolé que notre président ait dit cela. Il est hors de portée. J’espère que nous aurons de la chance avec un nouveau président la prochaine fois. Toutes nos excuses à notre peuple qui a été blessé par cette déclaration. — Michaela S ⚫ (@MichaelaSurgan) 27 juin 2021

La loi hongroise a été fortement critiquée par les partis d’opposition dans le pays, les groupes de défense des droits et par de nombreux autres membres hongrois de l’Union européenne. Lors d’un sommet européen la semaine dernière, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a demandé au Premier ministre hongrois Viktor Orban de respecter les droits des LGBT ou de quitter le bloc.

Plus de la moitié des 27 États membres de l’UE se sont opposés à la loi, mais jusqu’à présent, les Tchèques ne l’ont pas fait. Zeman a déclaré que la condamnation équivalait à une ingérence dans les affaires intérieures d’un pays.

Les présidents tchèques ont des pouvoirs exécutifs limités, mais Zeman et ses prédécesseurs ont eu une forte influence sur le débat public. Le président s’est également penché vers la Russie et la Chine et a critiqué l’immigration en provenance des pays musulmans.

« Viktor Orbán dit qu’il n’est pas contre les homosexuels, mais qu’il est contre la manipulation non seulement des parents, mais aussi des enfants dans l’éducation sexuelle », a déclaré Zeman. « Je ne vois aucune raison d’être en désaccord avec lui, parce que je suis complètement ennuyé par les suffragettes, le mouvement Me Too et Prague Pride. »

À moins de revenir sur la loi, la Hongrie fait face à une contestation judiciaire devant la plus haute juridiction de l’UE. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a déclaré qu’Orban devrait également être soumis à une procédure non encore testée pour réduire le financement de l’UE pour ceux qui enfreignent les règles.

Orban, qui est Premier ministre hongrois depuis 2010, est devenu plus conservateur et combatif dans la promotion de ce qu’il dit être des valeurs chrétiennes traditionnelles à partir de ce qu’il considère comme un libéralisme occidental excessif. Avant le sommet de la semaine dernière, il a déclaré aux journalistes que la loi visait à garantir le droit des parents de décider de l’éducation sexuelle de leurs enfants.

(Avec des contributions de Reuters)

