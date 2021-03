Les Tchèques seront-ils le prochain pays de l’UE à se tourner vers la Russie pour les vaccins?

La République tchèque semble être le dernier pays de l’Union européenne à rompre avec le système centralisé de distribution de vaccins du bloc et à recevoir des livraisons d’inoculations au COVID-19 en provenance de Russie et de Chine.

Le président tchèque Milos Zeman, qui a longtemps fait campagne pour une politique étrangère pro-russe et pro-Chine, a déclaré qu’il avait écrit au président russe Vladimir Poutine pour demander un lot de vaccin russe Spoutnik V.

Il a estimé que les vaccins pourraient être prêts à être livrés à la République tchèque «en quelques jours».

Mercredi, Jiri Ovcacek, un porte-parole de Zeman, a confirmé aux médias que le président avait également écrit à son homologue chinois, Xi Jinping, pour demander la livraison de vaccins Sinopharm, à la demande du Premier ministre Andrej Babis.

Plus tard dans la journée, Ovcacek a écrit dans un communiqué que «selon un rapport de l’ambassade tchèque à Pékin, la partie chinoise a décidé de répondre immédiatement à cette demande».

À quel point le COVID-19 frappe-t-il la République tchèque?

La République tchèque a actuellement l’un des pires par habitant au monde taux de nouvelles infections quotidiennes, à plus de 12 000 nouveaux cas le 3 mars et toujours en hausse. De nombreux hôpitaux dans les grandes villes ont désormais atteint leur capacité maximale, tandis que plusieurs régions du pays ont été isolées en raison d’épidémies localisées.

Le 1er mars, le pays est entré dans son verrouillage le plus strict depuis mars 2020, au début de la pandémie, et le gouvernement a recruté l’armée pour faire respecter les restrictions strictes à la libre circulation.

Babis, connu pour ses positions eurosceptiques, a fréquemment critiqué Bruxelles pour son manque d’assistance pendant la pandémie, en particulier au cours de la campagne de distribution de vaccins, qui a été vivement critiquée dans tout le bloc.

Au 2 mars, 702 000 personnes seulement avaient reçu au moins une dose de vaccination en République tchèque, soit 4,3% de la population, contre environ 6% en Slovaquie voisine et 5,2% en Allemagne, selon Our World In Data.

Prague utilisera-t-elle Spoutnik V avant que les régulateurs européens ne l’approuvent?

Euronews a contacté le ministère de la Santé de la République tchèque, mais n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir si les vaccins russe et chinois peuvent être administrés légalement dans le pays.

L’organisme de réglementation pharmaceutique de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA), n’a pas encore approuvé les jabs de Spoutnik V de Russie ni de Sinopharm de Chine. Jeudi, il a déclaré qu’un examen du Spoutnik V était en cours.

On pense que Zeman et Babis ont convenu la semaine dernière que tous les vaccins administrés dans le pays devraient d’abord être approuvés par l’EMA.

Début février, Babis a déclaré que le gouvernement pourrait acheter les vaccins Spoutnik V mais attendre ensuite l’autorisation du régulateur européen avant de les déployer.

Cependant, au cours du week-end, Babis a laissé entendre que l’approbation du régulateur local des drogues de la République tchèque, l’Institut d’État pour le contrôle des drogues (SUKL), serait suffisante.

Mais un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré mercredi aux médias qu’il n’accorderait pas d’exemptions pour les vaccins qui n’avaient pas été approuvés par l’EMA, car les coûts ne seraient pas couverts par les compagnies d’assurance.

Cela ouvre potentiellement une nouvelle source de conflit entre le Premier ministre et le ministère de la Santé, qui se sont fréquemment affrontés tout au long de la pandémie.

En janvier, la Hongrie a contourné l’EMA lorsque ses propres régulateurs ont approuvé le vaccin Spoutnik V et s’attend désormais à recevoir 3 millions de doses d’ici juin. Il a également approuvé le vaccin chinois Sinopharm. L’Autriche a également contacté Moscou vendredi pour se procurer ses vaccins, tandis que la Slovaquie a reçu lundi la première tranche d’un éventuel 2 millions de doses de la Russie.

En République tchèque

En République tchèque, où la confiance du public dans la gestion de la pandémie par le gouvernement est faible et où près de la moitié des répondants à une enquête le mois dernier ont déclaré qu’ils ne resteraient pas chez eux même s’ils avaient des symptômes du COVID-19, l’utilisation de vaccins non approuvés pourrait intensifier la méfiance envers les autorités.

«Une grande partie du public tchèque est préoccupée par les efforts non transparents du président Zeman et du Premier ministre Babis pour importer et utiliser des vaccins COVID russes et chinois sans l’autorisation de l’EMA», Pavel Telicka, ancien homme politique tchèque, commissaire européen et vice-président. président du Parlement européen, a tweeté mercredi soir.

Le gouvernement et le président Zeman soulignent que recevoir des vaccins de Russie et de Chine n’est pas politique.

«Les vaccins n’ont pas d’idéologie», a déclaré Zeman lors d’une conférence de presse le week-end dernier.

Mais toute transaction avec la Chine et la Russie autoritaires est une question de poudrière dans l’arène politique tchèque. De nombreux libéraux voient s’opposer à ces régimes autoritaires comme un moyen de polir l’héritage des anciens dirigeants anticommunistes du pays, y compris l’icône politique Vaclav Havel. À partir des années 2000, en particulier ceux de droite politique ont vu de meilleures relations avec la Chine et la Russie comme un moyen de stimuler la croissance économique et de s’opposer à la politique étrangère pro-américaine et pro-UE de l’establishment.

Depuis 2018, le maire de Prague, Zdenek Hrib, d’un parti d’opposition libertaire, mène fréquemment des politiques anti-chinoises, notamment en mettant fin à la relation de la ville sœur de la capitale avec Pékin et en la remplaçant par un accord avec Taipei, la capitale de Taïwan.

Les tensions se sont encore intensifiées en septembre de l’année dernière lorsque le président du Sénat tchèque, Milos Vystrcil, a effectué une visite officielle à Taiwan. S’exprimant à Berlin, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la République tchèque paierait un «lourd tribut» pour cette visite.

Un sondage du Pew Research Center en 2017 a révélé que les Tchèques avaient la deuxième pire opinion de la Chine parmi les Européens, battus uniquement par les Suédois. Une enquête plus récente, organisée par le projet Sinophone Borderlands de l’Université Palacky d’Olomouc, a révélé que les Tchèques sont parmi les plus polarisés d’Europe sur les relations avec la Chine. Cependant, la même enquête a également noté que la majorité des Tchèques pensaient que la Chine avait fait plus pour aider le pays pendant la pandémie que l’UE, l’un des rares États européens à montrer cet écart.

Approfondissement des divisions sur la Chine

Avec l’arrivée probable de vaccins en provenance de Chine, « le président et les politiciens qui ont investi dans des relations positives avec la Chine vont souligner cela comme un exemple de l’utilité d’avoir toujours de bons contacts avec la Chine », a déclaré Richard Q Turcsanyi, directeur du programme. à l’Institut d’Europe centrale des études asiatiques de l’Université Palacky d’Olomouc.

D’un autre côté, a-t-il ajouté, l’opposition sera très critique à l’égard de cette initiative, avec la plupart des médias et la société civile.

«En fin de compte, cela aggravera encore les divisions dans la société tchèque en ce qui concerne la Chine – qui est déjà la plus grande d’Europe», a ajouté Turcsanyi.

Ivana Karaskova, chercheuse en Chine et coordinatrice de projet à l’Association pour les affaires internationales (AMO), un groupe de réflexion basé à Prague, a déclaré que la diplomatie des vaccins offrait une «grande opportunité» à Pékin d’améliorer son image en Europe centrale et orientale.

Le fait que la Chine livrera des vaccins à la République tchèque, malgré leurs différends publics au cours des douze derniers mois, signifie à quel point la Chine est consciente qu’elle perd du terrain dans la région, a-t-elle ajouté.

Malgré les risques que les vaccins fabriqués en Chine et en Russie attisent les tensions politiques, cela peut être un risque à prendre pour Babis et son parti ANO, qui règne dans le cadre d’un gouvernement minoritaire avec les sociaux-démocrates (CSSD), selon les analystes.

«C’est une année électorale et Babis est désespéré», a déclaré Karaskova, faisant référence à une élection générale prévue en octobre.

Pour le moment, la popularité d’ANO est en baisse. Le Center for Analysis and Empirical Studies (SANEP), un sondeur local, a constaté que son soutien était passé de 27,1% en janvier à 26,8% en février, bien que cela le place toujours sur la bonne voie pour remporter les élections générales d’octobre. Cependant, la popularité des sociaux-démocrates diminue encore plus rapidement, ce qui soulève d’importantes questions quant à savoir si l’ANO pourrait à nouveau former un gouvernement minoritaire après le scrutin d’octobre.

Avec une campagne informelle déjà en cours, l’arrivée probable des vaccins chinois et russes deviendra un autre sujet de discussion majeur.

Le principal challenger d’ANO pour l’instant est une nouvelle alliance entre le Parti pirate libertaire et le groupe libéral Mayors and Independents (STAN). Il gagne en popularité. Les Pirates, dont le maire de Prague Hrib, ont adopté les positions anti-Pékin les plus strictes. Le Parti démocrate civique (ODS) de centre-droit, qui a également accepté récemment un nouveau pacte électoral, a également mené une campagne acharnée contre des relations plus étroites avec la Chine et la Russie.