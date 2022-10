Les Tchèques se mobilisent pour exiger la démission du gouvernement pro-occidental

Le rassemblement suit deux autres sur la place centrale Venceslas de Prague et était plus petit que les 70 000 personnes qui se sont rassemblées pour les mêmes raisons le 3 septembre, selon les estimations de la police.

PRAGUE — Des dizaines de milliers de Tchèques ont profité d’un jour férié vendredi pour se rassembler dans la capitale contre le gouvernement pro-occidental et son soutien à la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe.

Tenue sous le slogan “La République tchèque d’abord”, une référence à la plate-forme nationaliste de l’ancien président américain Donald Trump, la manifestation a réuni l’extrême droite avec l’extrême gauche et divers groupes marginaux. Ses organisateurs sont connus pour leurs opinions pro-russes et leur opposition aux vaccins COVID-19.

Avec la flambée des prix de l’énergie, de la nourriture et du logement dans le pays, les manifestants réclamaient la démission du gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre conservateur Petr Fiala.

Les manifestants ont condamné à plusieurs reprises le gouvernement pour son soutien à l’Ukraine et les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, se sont opposés à l’adhésion de la République tchèque à l’UE, à l’OTAN et à d’autres organisations internationales telles que les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé.