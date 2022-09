Les Tchèques lancent des contrôles à la frontière slovaque au milieu de la hausse de la migration

PRAGUE – La police tchèque a tiré des coups de semonce en l’air avant d’arrêter le conducteur d’une camionnette transportant 15 migrants jeudi matin après que la République tchèque et l’Autriche ont renouvelé les contrôles à la frontière avec la Slovaquie au milieu d’une nouvelle vague de migration.

L’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie appartiennent toutes à la zone Schengen sans visa de l’Union européenne, où les résidents des pays membres peuvent généralement franchir les frontières sans présenter de passeport ou de visa. Les pays Schengen ont adopté des contrôles temporaires aux frontières dans le passé pour diverses raisons, notamment pour freiner la migration illégale et empêcher la propagation du coronavirus.

“L’objectif n’est pas de compliquer la vie des citoyens tchèques et slovaques”, a déclaré le ministre tchèque de l’Intérieur Vit Rakusan après minuit à un poste frontière. “Le but est seulement de faire comprendre aux groupes de passeurs, qui sont les vrais criminels… qu’ils ont une barrière à la frontière.”

Rakusan a déclaré que les responsables tchèques négocieront de nouvelles mesures avec les autorités d’autres pays européens. Il a déclaré que la République tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante de l’UE, “fera tout son possible pour trouver une solution à l’échelle européenne”.

La Slovaquie veut aider à faire respecter la frontière extérieure de Schengen entre la Hongrie et la Serbie pour freiner le flux de migrants. Le ministre de l’Intérieur, Roman Mikulec, a déclaré que si les pourparlers avec les pays voisins n’aboutissent pas à une solution, son pays lancera également des contrôles aux frontières.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que les contrôles étaient nécessaires après que les autorités ont arrêté près de 12 000 migrants sur le territoire tchèque cette année, la plupart en provenance de Syrie. C’est plus que les 8 500 observés lors de la précédente vague migratoire massive en Europe en 2015, lorsque la République tchèque n’était pas sur la route principale. Quelque 125 passeurs ont été arrêtés cette année, une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Le ministère a déclaré que les migrants utilisaient la République tchèque comme pays de transit sur leur chemin principalement de la Turquie vers l’Ouest et ne demandaient pas l’asile dans le pays.

“Nous faisons tout notre possible pour empêcher cela”, a-t-il déclaré.

La République tchèque, ainsi que la Hongrie et la Pologne, ont refusé de se conformer à un programme de quotas de réfugiés lancé par l’UE après l’entrée de plus d’un million de migrants dans le bloc en 2015, la plupart fuyant la guerre en Syrie et en Irak.