Les Tchèques étourdissent le Canada 5-2 aux championnats du monde juniors masculins

Jaroslav Chemeler et Matous Mensik ont ​​marqué à 33 secondes d’intervalle lors d’un avantage numérique de cinq minutes alors que la Tchéquie a surpris le Canada 5-2 lors du match d’ouverture pour les deux pays au championnat du monde junior de hockey masculin lundi.

Stanislav Svozil et David Spacek, avec un but et une passe chacun, et David Moravec ont fourni le reste de l’offensive pour l’outsider Czechia, le pays communément appelé la République tchèque.

Tomas Suchanek a été brillant en réalisant 36 arrêts derrière un groupe structuré et déterminé.

Shane Wright, avec un but et une aide, et Connor Bedard ont répliqué pour le Canada. Benjamin Gaudreau a accordé cinq buts sur 17 tirs avant d’être remplacé par Thomas Milic en deuxième période. Milic a terminé avec 10 arrêts pour les favoris du tournoi soudainement vacillants qui ont perdu contre les Tchèques pour la première fois en 3 285 jours.

La Suède a battu l’Autriche 11-0 dans l’autre match du groupe A.

À la recherche de sa 20e médaille d’or après avoir gagné à domicile à Edmonton l’été dernier, le Canada n’a subi que sa deuxième défaite en 24 rencontres avec les Tchèques à la vitrine masculine des moins de 20 ans depuis 1994, la seule autre défaite étant survenue en fusillade dans le Tour préliminaire 2013.

Menés 3-2 en deuxième période lundi, le Canada s’est effondré après que l’attaquant Zach Dean ait écopé d’une pénalité de match pour une mise en échec illégale à la tête.

Alors que Dean prenait une douche tôt, Chemeler a frappé à la maison une rondelle libre du pas de la porte de Gaudreau à 8:14 avant que Mensik ne tire d’un angle vif quelques instants plus tard pour mettre fin à la nuit inoubliable d’un gardien de but.

Le Canada a poussé à mesure que la période avançait, mais Suchanek était là pour contrer Brennan Othmann lors d’un avantage numérique frénétique avant que Wright ne frappe le poteau en fin de période.

Les Canadiens ont obtenu un avantage numérique au début du troisième, mais ont été incapables de se connecter, et les Tchèques tranquillement confiants ont gardé leur sang-froid à partir de là pour assurer une victoire improbable.

Les premiers mondiaux juniors «normaux» depuis 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – 2021 a été joué dans une bulle avant que l’événement de 2022 ne soit reporté de huit mois – les fans à l’intérieur d’un centre de la Banque Scotia en mousse étaient prêts dès la mise au jeu de la rondelle.

Les hôtes du tournoi ont eu un certain nombre d’occasions précoces, y compris la tentative d’Adam Fantilli à “The Michigan” qui a été contrecarrée par Spacek, avant de poursuivre en avantage numérique.

Après que les Tchèques aient été sifflés pour ingérence du gardien de but sur une séquence où la rondelle s’est retrouvée dans le filet de Gaudreau, Wright a dévié le tir de la pointe d’Olen Zellweger pour le tout premier but du capitaine canadien aux championnats du monde juniors.

Bedard a ensuite réussi le deuxième effort du Canada pour terminer «The Michigan» – où un joueur ramasse la rondelle sur son bâton derrière le filet et tente de la placer à l’étage – avant que le but de 2-0 de Brandt Clarke ne soit annulé par une critique de hors-jeu.

Cela a semblé dynamiser la Tchéquie.

Spacek a marqué sur un jeu de porte dérobée où il a surpris Fantilli en train de faire une sieste défensive avant que le tir de Moravec 35 secondes plus tard ne donne aux Tchèques une avance improbable de 2-1 en 20 minutes.

Svozil a donné une avance de deux secondes aux Tchèques 44 secondes après l’entracte alors qu’il avait trop d’espace pour sortir du point, mais Bedard a répondu 45 secondes plus tard par un revirement pour enflammer la foule vêtue de rouge des Maritimes qui accueillait les juniors du monde pour la première fois. temps en 20 ans.

Mais le coup sûr de Dean sur le défenseur Ales Cech a entraîné une pénalité de cinq minutes qui a prolongé l’avance de l’opprimé tchèque à trois et laissé le Canada avec beaucoup de questions.

ÉLOIGNEZ-VOUS

La chanson de but du Canada pour les premiers championnats du monde juniors à être jouée sur la côte Est en 20 ans est «Heave Away» de The Fables, un groupe de rock celtique de St. John’s, à Terre-Neuve.

MALHEUR DU VOYAGE

L’équipement du défenseur tchèque David Jiricek n’est arrivé à Halifax que lundi après-midi en raison de la tempête hivernale qui a frappé le centre et l’est du Canada la semaine dernière.

Le choix n ° 6 au repêchage 2022 de la LNH – propriété des Blue Jackets de Columbus et membre des Monsters de Cleveland de la AHL – devait rejoindre ses coéquipiers vendredi à Halifax, mais n’est sorti de Toronto que 48 heures plus tard.

Jiricek était sur la glace pour l’entraînement matinal de son équipe — dans un équipement emprunté — et était une décision de temps de jeu jusqu’à ce que son sac soit transporté de l’aéroport à l’aréna.

SUIVANT

Canada : affronte l’Allemagne mercredi.

Tchéquie : affronte l’Autriche mardi.

Joshua Clipperton, La Presse canadienne

