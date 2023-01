Les Tchèques choisissent le successeur de Milos Zeman lors du second tour de la présidentielle

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les Tchèques ont commencé à voter vendredi pour un nouveau président, choisissant entre un général de l’armée à la retraite et un milliardaire populiste lors d’un second tour de scrutin de deux jours pour succéder à la controverse, courtisant Milos Zeman à ce poste largement cérémoniel.

Le général Petr Pavel et Andrej Babis, qui est un ancien Premier ministre, se sont qualifiés pour un deuxième tour de scrutin car aucun des huit candidats initiaux n’a obtenu la majorité absolue au premier tour il y a deux semaines.

Les sondages favorisent Pavel, un candidat indépendant arrivé en tête au premier tour avec 35,40 %. Babis suivait avec 34,99 %. Trois autres candidats ont promis leur soutien à Pavel avant le scrutin de vendredi.

Pavel, 61 ans, ancien président du comité militaire de l’OTAN, est un nouveau venu politique. Il a pleinement approuvé le soutien militaire et humanitaire du pays à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie et voit l’avenir de la République tchèque lié à l’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN.

Babis, 68 ans, dont le mouvement centriste ANO (YES) s’est retrouvé dans l’opposition après avoir perdu les élections générales de 2021, est soutenu par son allié Zeman, avec qui il partage des opinions eurosceptiques et l’habitude d’utiliser une rhétorique anti-migrants.

Un certain nombre de scandales n’ont pas nui au soutien populaire de Babis, en particulier auprès de sa base, les électeurs plus âgés.

Quelques jours seulement avant le premier tour, un tribunal de Prague l’a acquitté des accusations de fraude dans une affaire de 2 millions de dollars impliquant des subventions de l’UE. Babis a déclaré que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées.

Dans une campagne entachée de fausses accusations et de controverses, Babis a fait sensation en déclarant qu’il n’enverrait pas de troupes en Pologne ou dans les pays baltes, si les alliés de l’OTAN de son pays étaient attaqués. Il a ensuite fait marche arrière.

Zeman a divisé la nation avec sa position pro-russe – jusqu’à l’invasion de l’Ukraine le 24 février – et son soutien à des liens plus étroits avec la Chine.

Il fut le premier président élu au suffrage universel. Son deuxième et dernier mandat de cinq ans expire en mars.

Les législateurs ont élu les deux présidents précédents, Havel et Vaclav Klaus.

Les sondages se clôturent à 13h00 GMT samedi et les résultats seront connus plus tard dans la journée.