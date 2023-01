Les Tchèques choisissent le successeur de Milos Zeman à l’élection présidentielle

PRAGUE (AP) – Les Tchèques ont commencé à voter pour un nouveau président, le milliardaire populiste Andrej Babis menant un groupe de huit candidats lors d’une élection de deux jours pour succéder à Milos Zeman dans le poste en grande partie cérémoniel.

Babis, un ancien Premier ministre, a été acquitté cette semaine dans un procès pour fraude, ce qui a augmenté ses chances de gagner au premier tour de l’élection présidentielle lors du vote de vendredi et samedi.

Si aucun candidat n’obtient la majorité, comme l’indiquent les sondages, les deux premiers s’affronteront lors d’un second tour dans deux semaines.

Un tribunal de Prague a acquitté lundi Babis, 68 ans, des accusations de fraude dans une affaire de 2 millions de dollars impliquant des subventions de l’UE. Le parquet peut encore faire appel. Babis avait plaidé non coupable et déclaré à plusieurs reprises que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées.

Malgré un certain nombre de scandales, son soutien populaire reste fort, en particulier parmi sa base, les électeurs plus âgés.

Le général à la retraite Petr Pavel, 61 ans, ancien président du comité militaire de l’OTAN, et l’ancien recteur d’université et économiste Danuse Nerudova, 44 ans, sont les principaux adversaires de Babis.

Les deux nouveaux venus politiques approuvent pleinement le soutien militaire et humanitaire du pays à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie et voient l’avenir de la République tchèque lié à l’adhésion à l’UE et à l’OTAN.

Les sondages indiquent qu’aucun des candidats restants n’est susceptible de faire le second tour.

Parmi eux figurent Pavel Fischer, ancien diplomate et conseiller de l’ancien président Vaclav Havel, et Jaroslav Basta, législateur de la principale force anti-migrants du pays, le parti Liberté et démocratie directe.

La coalition actuelle de cinq partis au pouvoir a soutenu Pavel, Nerudova et Fischer, qui se sont présentés comme candidats indépendants.

Babis, dont le mouvement centriste ANO (YES) s’est retrouvé dans l’opposition après avoir perdu les élections générales de 2021, est soutenu par son Zeman, avec qui il partage des opinions eurosceptiques et l’habitude d’utiliser une rhétorique anti-migrants.

“Nous pensons qu’un candidat différent de tous ceux soutenus par le gouvernement devrait être élu”, a déclaré Babis.

Zeman a été le premier président élu au suffrage universel. Son deuxième et dernier mandat de cinq ans expire en mars.

Les législateurs ont élu les deux présidents précédents, Havel et Vaclav Klaus.

The Associated Press