Les taxis autonomes de l’unité GM font l’objet d’une enquête de sécurité aux États-Unis

La principale agence fédérale de sécurité automobile a révélé vendredi qu’elle avait ouvert une enquête préliminaire sur des voitures qu’une division de General Motors testait en tant que taxis sans conducteur à San Francisco. L’agence, la National Highway Traffic Safety Administration, a déclaré dans un dossier publié sur son site Web qu’elle avait reçu des informations selon lesquelles des taxis autonomes exploités par la division Cruise de GM s’étaient immobilisés sur les routes, créant des obstacles pour les autres véhicules. L’agence a également déclaré que GM avait signalé trois incidents au cours desquels des véhicules de croisière ont soudainement ralenti et ont été heurtés par derrière. L’agence a déclaré que son bureau d’enquête sur les défauts tenterait de déterminer l’étendue et la gravité des deux types d’incidents. Les régulateurs examinent de plus en plus les voitures autonomes et semi-autonomes, et les affirmations des constructeurs automobiles à leur sujet. L’enquête la plus médiatisée de l’agence de sécurité automobile dans ce domaine concerne la technologie de conduite autonome de Tesla. Les régulateurs étudient au moins 14 accidents impliquant des voitures Tesla conduites sur pilote automatique qui ont fait 19 morts.

Aucun décès ou blessure grave n’a été signalé dans les voitures de croisière, mais l’agence de sécurité automobile a déclaré que les véhicules pourraient potentiellement mettre les gens en danger. Lorsque les taxis de croisière s’arrêtent de manière inattendue, ils “peuvent bloquer les passagers du véhicule dans des endroits dangereux, tels que des voies de circulation ou des intersections, et devenir un obstacle inattendu pour les autres usagers de la route”, a déclaré l’agence dans son dossier. « Ces immobilisations peuvent augmenter le risque pour les passagers sortants. De plus, l’immobilisation peut amener les autres usagers de la route à effectuer des manœuvres brusques ou dangereuses pour éviter d’entrer en collision avec le véhicule Cruise immobilisé. L’enquête porte sur 242 véhicules et constitue la première étape avant que l’agence ne force GM à rappeler des véhicules. Cette année, Cruise a commencé à proposer des trajets en taxi autonomes dans une partie de San Francisco et pendant les heures nocturnes à faible trafic. Il a récemment été autorisé à étendre le service au centre-ville de la ville et à fonctionner 24 heures sur 24. La division se prépare à étendre ses opérations à Austin, au Texas et à Phoenix.