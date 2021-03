Voyager dans un taxi aérien sans conducteur lui-même semble très excitant et passionnant. Et maintenant, dans un nouveau concept époustouflant, ces taxis aériens peuvent même amener les touristes à vivre une expérience culinaire de luxe sur des éco-tours de 100 pieds surplombant la nature sauvage de l’Italie. Cette idée est le résultat d’une collaboration entre une société d’avions sans pilote, EHang Holdings, et des architectes du Giancarlo Zema Design Group, basé à Rome. Selon un article sur Courrier en ligne, chacune des tours qui a reçu pour l’instant un nom officieux de «vertiports» permettra aux aéronefs sans conducteur d’atterrir verticalement sur leurs toits. Les tours seront alimentées par de l’énergie verte et seront donc respectueuses de l’environnement.

Les taxis volants emmèneront les touristes ou les visiteurs sur un vol panoramique vers leurs hôtels voisins après avoir consommé le repas et capturé les vues panoramiques.

Informant sur l’inspiration derrière la conception unique des tours vertiport, les concepteurs ont déclaré que les tours ont été inspirées par le Baobab, qui est un arbre de longue durée originaire d’Afrique. Les concepteurs ont en outre déclaré qu’une combinaison de bois stratifié et d’acier sera utilisée pour construire la tour.

Il y aura un café, une salle d’attente et un restaurant panoramique de 2 153 pieds carrés à l’intérieur de chacune des tours. De plus, les visiteurs pourront accéder au restaurant panoramique uniquement à l’aide d’un ascenseur central. Des panneaux solaires antidérapants seront installés sur le toit-terrasse au-dessus de chaque vertiport. Ces panneaux solaires antidérapants seront capables de générer plus de 300 kilowatts d’électricité par jour et fourniront également l’énergie nécessaire pour recharger les taxis volants.

Les concepteurs appellent les taxis volants des véhicules aériens autonomes de passagers EH216. Décrivant le véhicule, les concepteurs ont déclaré que chacun des taxis est construit comme un drone commercial surdimensionné et dispose de huit rotors doubles entourant le cockpit central du passager.

Cependant, il est différent des hélicoptères traditionnels car il n’a pas besoin de passagers pour les piloter et les naviguer et utilise plutôt le vol direct point à point, ce qui les rend plus sûrs et plus efficaces.

De plus, aucune annonce n’a encore été faite concernant l’emplacement exact où le vertiport italien sera construit.