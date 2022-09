Les taxis aériens électriques sont-ils prêts à décoller ? Peut-être plus tôt que vous ne le pensez

Imaginez que vous êtes sur le point de commander un Uber pour l’aéroport, mais il y a un trafic terrible. Au lieu de cela, vous cliquez sur “taxi aérien” sur votre smartphone et marchez quelques pâtés de maisons jusqu’à un parking. Vous montez sur le toit, où un avion qui ressemble à un drone géant vient vous chercher.

En quelques minutes, il vous dépose, vous et une poignée d’autres passagers, à l’aéroport pour prendre votre vol.

C’est le potentiel des eVTOL, ou avions électriques à décollage et atterrissage verticaux – et l’industrie aéronautique dit qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne prennent leur envol commercialement.

Ces avions alimentés par batterie transporteront du fret et des passagers entre la ville, la banlieue et les aéroports, a déclaré Jon Rimanelli, PDG d’Airspace Experience Technologies.

Son entreprise basée à Detroit est l’une des dizaines à construire des eVTOL, une technologie qui attire de plus en plus l’attention alors que la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles devient une priorité mondiale.

L’eVTOL d’Archer Aviation appelé Maker effectue un vol d’essai en décembre 2021. (Archer Aviation)

“Le trafic est un gros problème, n’est-ce pas ? Il ne prend pas seulement notre temps et notre anxiété, il crée des émissions de carbone… il nuit à notre environnement”, dit-il. “Nous devons faire quelque chose de différent.”

Les taxis aériens ont encore une autonomie limitée en raison de leur capacité de batterie, mais certains peuvent couvrir une distance d’environ 250 kilomètres. Ils décollent et atterrissent généralement partout où un hélicoptère peut le faire, ils n’ont donc pas besoin de piste, et beaucoup sont facultatifs pour le pilote et peuvent être pilotés à distance. Ils font également peu de bruit lors de leurs déplacements.

Rimanelli espère qu’il ne faudra pas grand-chose pour conquérir le public.

“Une fois que les gens en voient l’utilité, une fois qu’ils ont la chance d’en faire l’expérience parce que c’est super silencieux… C’est juste une énorme différence entre les hélicoptères de qualité commerciale que nous connaissons tous aujourd’hui.”

Rimanelli prédit que certains eVTOL seront d’abord utilisés pour les livraisons, avant de transporter réellement des passagers. Son prototype, qui était exposé au Salon de l’auto de Detroit de cette année, est conçu avec une nacelle qui peut transporter des marchandises ou des personnes.

“Nous sommes plus flexibles. Nous pouvons brancher et jouer différents conteneurs pour effectuer différentes tâches, qu’il s’agisse d’évacuation médicale, de fret ou de mobilité des passagers”, dit-il.

REGARDER | Les compagnies d’avions électriques visent à révolutionner la livraison des marchandises et des personnes :

Les taxis aériens électriques salués comme l’avenir du transport L’industrie aéronautique parie des millions de dollars sur les taxis aériens électriques, les entreprises affirmant qu’ils représentent l’avenir des transports. L’approbation du gouvernement est requise au préalable.

Faire de gros paris

L’industrie de l’aviation parie des millions de dollars que les taxis aériens joueront un rôle important dans l’avenir des transports.

Au cours des derniers mois, la compagnie aérienne américaine United Airlines a commandé 200 taxis aériens à Eve Air Mobility et 100 autres à Archer Aviation. American Airlines avait un accord pour 250 avec Vertical Aerospace. L’année dernière, l’opérateur d’hélicoptères canadien Helijet a signé un accord avec Blade Air Mobility. Le partenariat donne à Blade les droits sur les itinéraires et l’infrastructure d’Helijet, et à Helijet l’accès aux taxis aériens de Blade.

Volocopter vise à faire voler des taxis aériens électriques à Singapour d’ici 2024. (Volocoptère)

Les constructeurs automobiles manifestent également de l’intérêt pour l’espace eVTOL, qui présente des chevauchements importants avec les véhicules électriques. Ils investissent déjà de l’argent dans le développement de batteries pour véhicules électriques. Hyundai, GM et Volkswagen travaillent tous au développement de leurs propres prototypes de taxi aérien. Les constructeurs automobiles peuvent également offrir aux fabricants de taxis aériens leur expertise en matière de fabrication. Daimler s’est associé à Volocopter, tandis que Joby Aviation compte Toyota comme un investisseur majeur.

Les analystes disent que l’opportunité est là : la société de conseil McKinsey prédit que d’ici 2030, les taxis aériens pourraient représenter un marché de plusieurs milliards de dollars. Mais les coûts devront baisser pour une adoption plus large ; certains eVTOLS coûtent encore plus de 1 million de dollars.

La concurrence est rude entre des centaines de startups et toutes les entreprises ne survivront pas. Cette semaine encore, Kittyhawk, un fabricant de taxis aériens soutenu par le cofondateur de Google et milliardaire Larry Page, a annoncé sur Twitter qu’il mettrait fin à ses activités.

De nouvelles réglementations sur la planche à dessin

Bien que la technologie mûrisse rapidement, il reste encore beaucoup de travail à faire du côté de la réglementation.

“Il va falloir qu’il y ait une certaine forme de contrôle du trafic aérien et de certifications de pilotes et d’exigences opérationnelles”, déclare Nigel Waterhouse, consultant en aérospatiale.

Les régulateurs du monde entier évaluent les nouvelles machines. Avec des plans pour voler à basse altitude dans les zones urbaines, il y a des problèmes de sécurité importants. Les responsables de l’Union européenne ont récemment publié ce qu’ils ont appelé les premières règles au monde pour l’exploitation des taxis aériens. La Federal Aviation Administration des États-Unis travaille sur la certification de plusieurs sociétés eVTOL, certaines espérant avoir des clients payants dès 2024.

VPorts, une startup basée à Montréal, prévoit construire et exploiter un réseau de vertiports pour les taxis aériens. (VPorts)

Waterhouse dit que cela pourrait être lent. “Ces entreprises qui développent ces avions sont assez en avance sur la courbe et la FAA essaie de rattraper leur retard, mais elles essaient d’être plus flexibles dans l’application des règles”, dit-il.

Pendant ce temps, Transports Canada a déclaré à CBC News que, bien qu’il n’ait pas actuellement de normes, il “examinera et mettra à jour son cadre réglementaire si nécessaire pour s’assurer que sa norme de sécurité élevée est maintenue”.

Des fabricants comme Rimanelli insistent sur le fait que leurs conceptions sont plus sûres que les hélicoptères.

“Parce que c’est électrique, c’est une machine simple”, dit-il. “Moins de modes de défaillance, moins de pièces. C’est donc l’un des principaux avantages d’un système comme celui-ci, il est intrinsèquement plus fiable.”

Mais ce ne sont pas seulement les régulateurs qui ont besoin d’être convaincus, dit Waterhouse. “Ce sera un exercice pour les opérateurs de vendre l’idée au public et de faire en sorte qu’ils se sentent en sécurité dans ces avions… Cela peut donc être une courbe assez raide.”

Si vous le construisez, ils viendront

Les villes et les banlieues auront également besoin d’infrastructures pour soutenir les taxis aériens, si ce nouveau type de mobilité doit décoller. Certaines startups s’attaquent à ce défi avec des projets de construction de terminaux appelés vertiports. Les vertiports offriraient aux taxis aériens un endroit pour décoller et atterrir, et recharger leurs batteries.

Le Cora eVTOL entièrement électrique et sans pilote de Wisk Aero est soutenu par Boeing. (Wisk Aéro)

VPorts, basé à Montréal, espère construire et exploiter un réseau de 1 500 vertiports pour le transport commercial de marchandises au cours des deux prochaines décennies, en commençant par un corridor entre le Canada et les États-Unis, a déclaré le PDG Fethi Chebil. “Le fret est une activité très importante et nous pensons qu’en ayant ce corridor, nous réduirons de 10% le coût du transport de marchandises entre les deux pays”, a déclaré Chebil.

Chebil indique que des vols d’essai eVTOL sont prévus pour le corridor l’année prochaine. Interrogé sur les délais de transport des passagers, il dit que la technologie doit évoluer mais “quand vous et moi volerons dans quelques années, nous pourrons voler en toute sécurité. Vous serez surpris.”

Avec des fichiers de Shawn Benjamin