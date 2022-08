Bin cette taxe

NOS portefeuilles sont suffisamment vides sans être martelés par de nouvelles factures écologiques.

Nous ne parlons pas d’écoprélèvements sur l’énergie. Ils auraient déjà dû être abandonnés.

Les taxes frivoles sur le recyclage des supermarchés doivent aller à la poubelle Crédit : Getty

Nous apprenons maintenant que les entreprises alimentaires devront payer l’année prochaine pour chaque morceau d’emballage qu’elles recyclent.

Cela doit être répercuté sur les acheteurs jusqu’à 60 £ par an chacun.

On craint maintenant que notre économie ne plonge dans la récession à la fin de cette année avec une inflation atteignant le chiffre stupéfiant de 15 %.

La plupart des augmentations de salaire ne seront qu’une fraction de cela.

Les prêts hypothécaires augmentent également, avec la plus forte hausse des taux de la Banque d’Angleterre en 27 ans probablement aujourd’hui.

D’ici octobre, les factures de gaz auront à elles seules doublé en un an.

De plus en plus de familles peuvent dépenser toutes leurs économies juste pour joindre les deux bouts.

Aucun nouveau premier ministre sensé ne devrait ajouter un centime à ce fardeau.

Les taxes frivoles sur le recyclage des supermarchés doivent aller à la poubelle.

Priez pour Archie

La plupart des parents se battraient avec chaque fibre de leur être pour maintenir une dernière lueur d’espoir pour leur enfant en détresse.

On ne peut donc qu’admirer Hollie Dance et Paul Battersbee pour leur long et épuisant combat pour sauver Archie, 12 ans.

Nous ne pouvons pas reprocher aux parents d’Archie d’avoir attendu un miracle Crédit : AP

Le traumatisme – d’abord de son accident, puis de passer des mois à lutter contre des affaires judiciaires pour empêcher que son assistance respiratoire ne soit désactivée – est inimaginable.

Le blâme ne doit pas être attaché à l’hôpital, au personnel du NHS ou aux juges.

Ils sont loin d’être indifférents. Ils pensent qu’Archie est trop endommagé au cerveau pour récupérer.

Ses parents ne le font pas et citent des médecins à l’étranger prêts à aider.

Archie aura besoin d’un miracle.

Nous ne pouvons pas reprocher à ses parents d’avoir tenu bon.

Tasse de Chine

Enhardi par Poutine, le président chinois Xi a clairement hâte qu’une invasion marque sa propre marque misérable dans l’histoire.

Il ne doit pas prendre Taïwan. L’Amérique et l’Occident ont raison de le soutenir.

La présidente américaine Nancy Pelosi visite Taipei, Taiwan Crédit : AP

Certains disent que la présidente américaine Nancy Pelosi a été imprudente en visitant Taipei.

Mais elle pouvait à peine faire demi-tour et battre en retraite une fois que la Chine l’avait menacée.

Xi devrait apprendre de Poutine. La Russie a fait des progrès minimes en Ukraine à grands frais tout en devenant un État paria.

La Chine ne peut certainement pas vouloir le même sort.

Temps sombres

BLACKOUTS cet hiver serait un désastre d’une ampleur sans précédent.

Les coupures de courant dans les années 1970 ont éteint les lumières, le chauffage et trois chaînes de télévision.

Les pannes d’électricité cet hiver seraient un désastre d’une ampleur sans précédent Crédit : Getty

Imaginez-les dans un pays moderne et connecté géré par des ordinateurs et des smartphones.

Le gouvernement doit obtenir suffisamment d’énergie pour résister à davantage d’actions russes et à une ruée à l’échelle européenne pour le gaz norvégien cet hiver. . . surtout si c’est dur sans beaucoup de vent.

Que fait-il pour s’en assurer ?