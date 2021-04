Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

La dernière semaine d’avril sera chargée pour les marchés avec une réunion de la Réserve fédérale et un déluge de nouvelles sur les bénéfices.

Les sujets d’actualité sur les marchés continueront d’être l’inflation et les taxes.

Le président Joe Biden devrait détailler son «plan pour les familles américaines» et les augmentations d’impôt pour le payer, y compris un impôt sur les plus-values ​​beaucoup plus élevé pour les riches. Le plan est la deuxième partie de son programme Reconstruire mieux et comprendra de nouvelles propositions de dépenses visant à aider les familles. Le président s’adresse à une session conjointe du Congrès mercredi soir.

C’est une semaine énorme pour les bénéfices avec environ un tiers des rapports du S&P 500, y compris des grands noms de la technologie, tels que Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.

Comme beaucoup l’ont déjà fait, des entreprises comme Boeing, Ford, Caterpillar et McDonald’s sont susceptibles de détailler les pressions sur les coûts auxquelles elles sont confrontées en raison de la hausse des coûts des matériaux et du transport et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Dans le même temps, la Fed devrait défendre sa politique de relâcher l’inflation, tout en assurant aux marchés qu’elle ne voit la remontée des prix que temporaire. La banque centrale se réunit mardi et mercredi.