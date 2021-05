Les taxes Biden ciblent les grandes entreprises, alors pourquoi les petites entreprises sont-elles inquiètes?

Plusieurs grandes priorités politiques inscrites à l’ordre du jour du président Biden visent à maîtriser la richesse et le pouvoir des plus grandes entreprises. Mais alors que le débat se déplace vers Capitol Hill et que les ambitions de dépenses du président ont surpris par leur ampleur, les experts en politique des petites entreprises ont de plus en plus le sentiment qu’il pourrait être trop tôt, et Main Street pourrait devenir une victime financière à plusieurs égards importants à un moment où de nombreuses opérations ne font que se remettre sur pied après la pandémie.

Les propositions les plus médiatisées incluent une hausse de l’impôt sur les sociétés à 28% à un moment où des entreprises comme Amazon ont payé ces dernières années un taux d’imposition effectif de zéro. De nombreux entrepreneurs indépendants sont également préoccupés par les protections du travail dans la loi PRO, qui pourraient obliger les acteurs de l’économie des petits boulots comme Uber et DoorDash à traiter les entrepreneurs indépendants comme des employés. L’administration s’exprime de plus en plus sur son ciblage de l’économie des petits boulots.

« Ils considèrent définitivement les dépenses d’infrastructure de manière très positive, mais le moment est primordial, et en sortant d’une année de dévastation et en creusant juste un grand trou économique, ils craignent simplement quels seront les effets plus larges des augmentations d’impôts », a déclaré Kerrigan. . « Est-ce juste la salve d’ouverture? Nous dépensons beaucoup d’argent. Il y aura plus d’augmentations d’impôts pour payer les cornemuseurs au-delà de ce que nous savons aujourd’hui, et c’est une grande préoccupation », a-t-elle ajouté.

« Les partisans des propositions du président présenteront les avantages économiques généraux », a déclaré Kevin Kuhlman, vice-président des relations avec le gouvernement fédéral à la Fédération nationale de l’entreprise indépendante, et il existe des secteurs de petites entreprises où les dépenses pourraient entraîner une croissance comme le haut débit et les infrastructures. projets. Mais même si ces projets durent quelques années, ils sont temporaires, a-t-il dit, alors que l’impact des changements fiscaux pourrait être permanent.

Ces propositions ne devraient pas surprendre – elles faisaient partie de la plate-forme de Biden lors de sa candidature à la présidence. Et des initiatives de dépenses ambitieuses sur les infrastructures et les travailleurs américains peuvent entraîner des avantages sous forme de croissance économique et de soutien du gouvernement dans le financement futur des avantages sociaux des employés.

Anthony Nitti, partenaire fiscal national chez RubinBrown, a déclaré que les propriétaires d’entreprise qui ont prêté attention ne devraient pas se réveiller choqués après la dernière politique fiscale de Biden dévoilée cette semaine. Il n’y a pas eu de grandes surprises dans le dernières propositions fiscales, mais il y a eu quelques ajouts et omissions qui sont notables.

Pour de nombreuses petites entreprises, ce sera une bonne nouvelle que le président n’ait mis en évidence aucune augmentation des cotisations sociales pour la sécurité sociale, où un doublement par rapport au niveau actuel a été envisagé à des niveaux de revenu plus élevés. « Nous n’avons pas vu cela dans la dernière proposition », a déclaré Nitti. « Les propriétaires d’entreprise seront soulagés. »

Il n’a pas non plus été question de modifier la déduction de transfert pour les entreprises créées en tant que sociétés S et sociétés de personnes, qui pourraient être progressivement supprimées à des niveaux de revenu plus élevés. Mais si le traitement de transfert qui permet une déduction de 20% du revenu d’entreprise n’est pas révisé et que les sociétés C sont soumises à un taux d’imposition des sociétés plus élevé, il pourrait y avoir un renversement de la façon dont les petites entreprises se constitueront à l’avenir, dit Nitti. .

S corps et partenariats pourraient se retrouver dans une position fiscale avantageuse par rapport à un corp C si le taux d’imposition des sociétés augmentait à 28% – si le Congrès se fixait à 25%, les calculs changeraient. Mais avec la déduction sur le revenu de 20% disponible pour les entités intermédiaires, même avec un taux d’imposition maximal proche de 40%, la structure pourrait être plus attrayante. La réduction du taux d’imposition des sociétés à 21% sous Trump a éliminé les avantages de la structure de transmission, mais cela pourrait «changer radicalement», a déclaré Nitti.

Kuhlman a déclaré que la question de la société C était très préoccupante pour les plus petites entreprises, car la hausse de l’impôt sur les sociétés n’était pas discutée en des termes qui seraient gradués pour les petites entreprises avec des niveaux de revenu inférieurs. « La cible ici est les plus grandes entreprises, dont beaucoup sont répertoriées comme ne payant aucun impôt sur les sociétés, mais le problème avec cela est que les deux tiers, voire plus, que celui des sociétés sont de petites entreprises », a déclaré Kuhlman, notant que la majorité des corps C des recettes inférieures à 1 million de dollars.