Les taux mondiaux de vaccination des enfants se redressent dans certaines régions après la crise pandémique

Selon de nouveaux chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF ).

Mais la reprise reste inégale, avec de forts rebonds dans les grands pays à revenu intermédiaire inférieur tels que l’Inde et l’Indonésie masquant les problèmes persistants dans de nombreux pays plus petits et plus pauvres, ont indiqué les agences dans un communiqué publié mardi.

En 2022, 20,5 millions d’enfants n’ont pas reçu un ou plusieurs vaccins infantiles de routine, contre 24,4 millions d’enfants en 2021. Malgré les progrès, les chiffres sont toujours plus élevés qu’en 2019, lorsque 18,4 millions d’enfants n’étaient pas entièrement protégés.

Les chiffres sont estimés à partir de 183 pays, à l’aide de données basées sur la prise du vaccin à trois doses contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (coqueluche), et incluent les enfants qui n’ont reçu aucun vaccin ainsi que ceux qui ont manqué l’un des doses nécessaires à la protection.

LE MAINE DEVRAIT ABANDONNER LES BESOINS EN VACCINS POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

À l’échelle mondiale, les taux de couverture étaient de 86 % avant la pandémie et de 84 % en 2022.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les chiffres étaient « encourageants », mais on craignait que les plus vulnérables soient laissés pour compte.

« Lorsque les pays et les régions sont à la traîne, les enfants en paient le prix », a-t-il déclaré.

Sur les 73 pays qui ont connu des baisses substantielles de la couverture de routine pendant la pandémie, 34 – y compris des pays comme l’Angola et la Syrie – n’ont vu aucune amélioration depuis ou ont même empiré. Quinze ont récupéré des niveaux pré-pandémiques et 24 étaient sur la voie du rétablissement, ont déclaré l’OMS et l’UNICEF.

LES VACCINS POURRAIENT ÊTRE LA PROCHAINE GRANDE PERCÉE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER

Les agences ont également averti que les vaccinations contre la rougeole ne se sont pas rétablies aussi rapidement, avec 21,9 millions d’enfants dans le monde manquant leur première dose en 2022 – 2,7 millions de plus qu’en 2019 – et 13,3 millions leur deuxième. Dans les pays à faible revenu, les taux de couverture contre la rougeole ont en fait continué de baisser l’année dernière, à 66% contre 67% en 2021, a déclaré Kate O’Brien, responsable de la vaccination à l’OMS. Les épidémies de rougeole sont déjà en augmentation.

« Lorsque les enfants ne sont pas vaccinés, cela signifie qu’ils ne sont pas immunisés contre des maladies potentiellement mortelles », a déclaré O’Brien à Reuters dans une interview. « Des enfants vont mourir.

Seuls les taux de vaccination contre le VPH, qui prévient le cancer du col de l’utérus, ont retrouvé des niveaux pré-pandémiques. Mais ils restent en deçà de l’objectif de 90 %, à 67 % dans les pays à revenu élevé et à 55 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire où le vaccin a été introduit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Aux côtés de Gavi, de la Fondation Bill et Melinda Gates et d’autres partenaires, l’OMS et l’UNICEF ont lancé une campagne plus tôt cette année pour aider les pays à rattraper leur retard en matière de vaccination des enfants.