Les taux hypothécaires soufflent après plusieurs semaines consécutives de hausse

Après avoir augmenté pendant six semaines consécutives, les taux hypothécaires ont reculé la semaine dernière.

L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était en moyenne de 6,66 % au cours de la semaine se terminant le 5 octobre, contre 6,70 % la semaine précédente, selon Freddie Mac.

Les taux hypothécaires ont plus que doublé depuis le début de cette année alors que la Réserve fédérale poursuit sa campagne sans précédent de hausse des taux d’intérêt afin de maîtriser la flambée de l’inflation. Mais l’incertitude quant à la possibilité d’une récession et l’impact des hausses de taux sur l’économie ont rendu les taux hypothécaires plus volatils.

“Les taux hypothécaires ont légèrement diminué cette semaine en raison de l’incertitude économique persistante”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. “Cependant, les taux restent assez élevés par rapport à il y a un an à peine, ce qui signifie que le logement continue d’être plus cher pour les acheteurs potentiels.”

Selon Freddie Mac, le taux hypothécaire moyen est basé sur une enquête sur les prêts à l’achat d’une maison conventionnels pour les emprunteurs qui ont misé 20% et ont un excellent crédit. Mais de nombreux acheteurs qui mettent moins d’argent à l’avance ou qui ont un crédit moins que parfait paieront plus.

Les investisseurs et les analystes ont examiné chaque élément de données économiques, à la recherche d’indices sur les prochaines étapes de la Fed et l’avenir des économies américaine et mondiale, a déclaré Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com.

La Fed ne fixe pas directement les taux d’intérêt que les emprunteurs paient sur les prêts hypothécaires, mais ses actions les influencent. Les taux hypothécaires ont tendance à suivre le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans. Lorsque les investisseurs voient ou anticipent des hausses de taux, ils vendent souvent des obligations d’État, ce qui fait grimper les rendements et les taux hypothécaires.

Au cours du mois dernier, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 3,25 % à près de 4 % avant de retomber autour de 3,75 % cette semaine.

Hale a comparé les actions des investisseurs à un conducteur naviguant sur une route dans un brouillard épais, sujet à une correction excessive à chaque virage.

“Les signes que nous sommes plus proches de la fin du cycle de resserrement – comme une baisse étonnamment forte des offres d’emploi – ont tendance à faire chuter les taux, tandis que les taux rebondissent plus haut sur des signaux comme une activité robuste dans le secteur des services”, a déclaré Hale.

Même si les taux ont légèrement baissé cette semaine, le taux d’intérêt moyen pour un prêt à taux fixe de 30 ans est toujours plus du double de ce qu’il était à la même période l’an dernier.

Il y a un an, un acheteur qui avait misé 20 % sur une maison de 390 000 $ et financé le reste avec une hypothèque à taux fixe sur 30 ans à un taux d’intérêt moyen de 2,99 % avait un versement hypothécaire mensuel de 1 314 $, selon les calculs de Freddie Mac.

Aujourd’hui, un propriétaire achetant une maison au même prix avec un taux moyen de 6,66 % paierait 2 005 $ par mois en capital et intérêts. C’est 691 $ de plus chaque mois.

Alors que les taux ont augmenté au cours des dernières semaines, moins de personnes ont demandé des hypothèques, a déclaré Bob Broeksmit, président et chef de la direction de la Mortgage Bankers Association.

L’incertitude économique persistante ainsi que la dévastation de l’ouragan Ian en Floride ont entraîné une baisse de 14% des demandes de prêt hypothécaire la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, a-t-il déclaré.

MBA a également constaté qu’un nombre croissant d’emprunteurs demandent des prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM. Les demandes d’ARM ont grimpé à près de 12% de toutes les demandes la semaine dernière.

Le taux moyen de l’ARM suivi par Freddie Mac (un ARM hybride indexé sur le Trésor sur 5 ans) était de 5,36 %, soit plus d’un point de pourcentage inférieur au taux fixe sur 30 ans.

“Alors que des augmentations de taux sont nécessaires pour maîtriser l’inflation et alléger le fardeau qu’elle impose au budget des ménages, la hausse des coûts d’emprunt a amené les consommateurs à réfléchir à deux fois aux achats importants comme les maisons et les voitures”, a déclaré Hale.

Avec plus d’acheteurs potentiels assis sur la touche, ceux qui cherchent encore à acheter ont un peu plus de marge de manœuvre.

Correction : “Les acheteurs de maisons d’aujourd’hui ont plus de choix, mais pour beaucoup, l’augmentation du coût du financement et la hausse des prix des maisons signifient moins d’options abordables”, a déclaré Hale. “Aussi difficile qu’il puisse être d’établir et de respecter un budget dans cet environnement de hausse des prix et des taux, il est plus important que jamais de le faire.”

Une version précédente de cette histoire déformait le nombre de semaines où les taux hypothécaires avaient augmenté. Les taux ont augmenté pendant six semaines consécutives avant de chuter cette semaine.