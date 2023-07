Les taux hypothécaires s’envolent après de solides données économiques

Un panneau annonçant des services hypothécaires à domicile dans une succursale de Bank of America à Manhattan Beach, en Californie.

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a atteint 7,22 % jeudi, selon Nouvelles hypothécaires quotidiennes. C’est le point le plus élevé depuis début novembre.

Les taux hypothécaires suivent plus ou moins le rendement du Trésorerie à 10 ans qui a bondi à la suite d’un rapport sur l’emploi beaucoup plus fort que prévu d’ADP.

Les taux avaient déjà commencé à augmenter la semaine dernière, suite aux signaux du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon lesquels la banque centrale pourrait continuer à relever les taux d’intérêt après une pause en juin.

Dans des remarques au Congrès juste après la réunion de la Fed de juin, Powell a déclaré que la banque centrale avait « un long chemin à parcourir » pour ramener l’inflation à l’objectif de 2%. La prochaine décision sur les taux d’intérêt aura lieu le 26 juillet.

Le taux hypothécaire fixe de 30 ans a maintenant augmenté de 31 points de base au cours de la semaine dernière. Pour un acheteur de maison qui contracte une hypothèque de 400 000 $, le paiement mensuel du capital et des intérêts est passé de 2 637 $ à 2 720 $ en une semaine seulement.

Pour les vendeurs, la hausse des taux hypothécaires a créé un soi-disant effet de « menottes dorées ». La grande majorité des propriétaires ont aujourd’hui des hypothèques avec des taux d’intérêt inférieurs à 4% ou même inférieurs à 3%, alors que les taux ont atteint des niveaux record au cours de la première année de la pandémie de Covid. Ils ne veulent plus bouger et doivent renoncer à ce taux bas pour acheter à un taux plus élevé.

« Des données récentes ont indiqué que près de 82 % des acheteurs de maisons ont déclaré se sentir enfermés par leur prêt hypothécaire à faible taux existant, tandis qu’environ 1 propriétaire sur 7 sans plan de vente a cité son faible taux actuel comme raison de rester à l’écart », Jiayi Xu, économiste chez Realtor.com, a déclaré dans un communiqué.

Pour cette raison, il y a actuellement une pénurie critique de maisons à vendre, avec des nouvelles inscriptions depuis le début de l’année maintenant 20% de retard sur le rythme de l’année dernière.