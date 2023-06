Les taux hypothécaires ont atteint un sommet de sept mois alors que les propriétaires ressentent une «douleur intense»

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les prêts hypothécaires à taux fixe ont atteint leur plus haut niveau depuis les suites torrides du fiasco du mini-budget de Liz Truss à l’automne, alors que les propriétaires étaient avertis d’une « douleur intense » à venir.

La Banque d’Angleterre a relevé la semaine dernière le taux de base à 5%, son plus haut niveau en 15 ans, dans un mouvement choc qui a exercé une pression sur les créanciers hypothécaires.

Le taux hypothécaire fixe moyen sur deux ans est passé à 6,23 %, contre 6,19 % vendredi, selon Moneyfacts. Le taux fixe moyen sur 5 ans est maintenant de 5,86 %, contre 5,83 % auparavant.

Il s’agit des taux les plus élevés depuis novembre, lorsque la tentative du gouvernement Truss de faire passer des réductions d’impôts non financées et d’effrayer les marchés, faisant grimper les coûts hypothécaires.

Il apparaît alors que la Grande-Bretagne paie des milliers de livres de plus que les Européens pour de nouveaux prêts hypothécaires alors que les taux d’intérêt montent en flèche.

Une nouvelle analyse du Labour suggère que même avant la dernière hausse, les nouveaux prêts hypothécaires coûtaient à un ménage type plus de 2 000 £ de plus par an qu’en France.

Pour un prêt de 200 000 £ remboursé sur 25 ans, les versements hypothécaires annuels au Royaume-Uni sont supérieurs d’environ 1 100 £ à ceux de la Belgique et de l’Irlande, et d’environ 800 £ de plus qu’en Allemagne et aux Pays-Bas, a indiqué le parti.

L’analyse est basée sur les données de la Banque d’Angleterre qui montrent que les taux d’intérêt effectifs sur les nouveaux prêts hypothécaires en avril étaient en moyenne de 4,46 %.

Les chiffres de la Banque centrale européenne montrent que les taux d’intérêt équivalents étaient en moyenne de 2,91 % en France, 3,61 % en Belgique et 3,89 % en Allemagne.

Le chancelier Jeremy Hunt a conclu un accord avec les banques pour offrir plus de flexibilité (fil de sonorisation)

La semaine dernière, le chancelier Jeremy Hunt a convenu avec les banques de mesures visant à calmer la crise des prêts hypothécaires, notamment en accordant aux personnes aux prises avec des remboursements un délai de grâce de 12 mois avant le début des saisies.

Dans le cadre de mesures visant à accroître la flexibilité, les titulaires d’hypothèques pourront prolonger la durée de leurs hypothèques ou passer temporairement à un plan d’intérêt uniquement « sans poser de questions », dans un changement qui fait écho aux demandes du Labour.

Mais le parti travailliste a critiqué le caractère volontaire des mesures, affirmant qu’environ deux millions de personnes pourraient ne pas bénéficier d’un soutien car elles ne sont pas obligatoires.

L’opposition a exhorté les ministres à obliger les banques à être plus solidaires – affirmant qu’environ deux millions de ménages pourraient manquer le soutien hypothécaire dont ils ont besoin.

Le secrétaire en chef fictif du Labour au Trésor, Pat McFadden, a déclaré: «Ces chiffres mettent à nu le coût de la pénalité hypothécaire des conservateurs. Encore une fois, le refus du gouvernement conservateur d’intervenir et d’offrir un soutien approprié place les familles dans une situation financière bien pire que dans les pays voisins.

Il a ajouté : « Le gouvernement conservateur ne peut pas s’attaquer à ce problème parce qu’il est le problème. Leur réponse chaotique à l’impact dévastateur de la pénalité hypothécaire des conservateurs montre qu’ils sont complètement déconnectés de la situation à laquelle les familles sont confrontées.

La chute des prix de l’immobilier devrait durer jusqu’en 2025 (fil de sonorisation)

Pendant ce temps, le groupe de prévision Oxford Economics a déclaré que les prix de l’immobilier au Royaume-Uni devraient continuer de baisser jusqu’au second semestre 2025, plus longtemps que prévu. Les économistes ont déclaré que les valeurs chuteraient de 11% par rapport à leur pic en 2022.

Le groupe a déclaré que ce serait la plus longue baisse des prix de l’immobilier dans le monde occidental. D’autres pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Italie, devraient voir les prix se redresser d’ici la fin de 2023 et augmenter en 2024.

Un ancien ministre conservateur a déclaré que son devrait être le parti de l’accession à la propriété qui, selon lui, s’est «tragiquement» rétréci sous les gouvernements conservateurs.

Lord Willetts, président du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a déclaré à BBC Radio 4 Heure de Westminster: « Il y a un groupe de plusieurs millions de personnes qui pourraient voir leurs coûts hypothécaires augmenter d’environ 3 000 £ en un an et c’est beaucoup à supporter pour un ménage à revenu moyen. Alors ça va être dur pour eux.

« Les conservateurs croient en la démocratie de la propriété. Nous avons assisté tragiquement à un rétrécissement de l’accession à la propriété au cours des dernières décennies. Cela signifie à son tour que si vous essayez d’utiliser les taux d’intérêt, les taux hypothécaires pour stimuler la désinflation, vous avez un groupe plus petit sur lequel opérer et ils ressentent une douleur plus intense.

Il y a cependant des signes d’apaisement du marché. Le nombre de produits hypothécaires résidentiels est passé de 4 444 vendredi à 4 483 lundi.

Le marché de l’achat-location se maintient. Le taux hypothécaire moyen sur deux ans est de 6,49%, a déclaré Moneyfacts, le même taux que vendredi.