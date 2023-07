Les taux hypothécaires n’envoient pas le signal dont les acheteurs ont besoin en matière d’abordabilité

Lawrence Yun a un intérêt aussi important dans les décisions de la Réserve fédérale que n’importe quel économiste : en tant qu’économiste en chef de la National Association of Realtors, son secteur est la cible des efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation avec des taux d’intérêt plus élevés.

Mais le plus gros problème de l’industrie du logement en ce moment est peut-être le marché obligataire, et plus précisément les écarts entre les bons du Trésor et les taux hypothécaires, ce qui suggère que les défis économiques des acheteurs de maison pourraient ne pas diminuer même si la Réserve fédérale approche de la fin de ses hausses de taux d’intérêt. Il existe une différence historiquement importante entre le bon du Trésor à 10 ans, une référence pour la tarification des prêts hypothécaires, et le prix réel d’un prêt moyen à 30 ans. Habituellement autour de 1,75 point de pourcentage, et aussi bas que 1,3 en 2021, le soi-disant spread hypothécaire oscille actuellement à plus de 3 points de pourcentage. Et cela soutient les taux hypothécaires, empêche les propriétaires de vendre leurs maisons et d’en acheter de plus belles, et nuit aux premiers acheteurs, a déclaré Yun.

« Les acheteurs savent que les prêts hypothécaires à 3,5 % ne reviendront pas », a déclaré Yun. « Donc 5,5% attireraient les acheteurs. »

Pourquoi les spreads hypothécaires devraient baisser

Logiquement, les spreads hypothécaires devraient fortement baisser à partir d’ici, grâce à la récente vague de bonnes nouvelles économiques, et apporter un soulagement aux acheteurs de maisons qui ont vu l’abordabilité se détériorer fortement depuis 2020.

Traditionnellement, les spreads s’élargissent lorsque les marchés craignent une récession. Ils ont culminé avant la crise financière de 2008, par exemple. L’effondrement des spreads aide à relancer l’activité immobilière après l’arrivée d’une récession, ou peut soutenir le marché du logement en temps de crise, qui s’est produit en 2021 alors que la pandémie de Covid menaçait de provoquer un crash économique. Mais lorsque la Fed a commencé à augmenter les taux d’intérêt en mars 2022, les taux hypothécaires ont augmenté encore plus rapidement que les rendements obligataires.

Les arguments en faveur de larges écarts au cours de la dernière année étaient doubles. En partie, cela était enraciné dans l’idée que le rendement des bons du Trésor à 10 ans augmenterait à mesure que la Fed augmenterait davantage. La crainte d’une récession en 2023 y a également contribué, comme en témoigne un fort élargissement des écarts en mars, après la faillite de la Silicon Valley Bank.

Maintenant, les deux cas s’évaporent. Le rapport sur l’inflation de la semaine dernière a montré que les prix à la consommation ont augmenté d’un peu moins de 3 % pour les 12 mois se terminant en juin, contre plus de 9 % un an plus tôt. La faible inflation devrait persister à l’automne, car la mesure gouvernementale de l’inflation immobilière est en retard sur les données du marché privé qui ont baissé depuis l’été dernier. L’indice des prix à la consommation ne devrait commencer qu’à refléter la baisse des loyers et des prix des maisons, vieille d’un an, dans certaines parties des États-Unis d’ici la fin de l’année.

Dans le même temps, le suivi de la Federal Reserve Bank d’Atlanta l’estimation de la croissance économique au deuxième trimestre se situe désormais à 2,3 % démentant les prévisions d’une récession au début de 2023 qui étaient généralisées.

Les récentes nouvelles sur l’inflation ont poussé les Trésorerie à 10 ans en baisse , touchant 3,76 % après avoir atteint 4,09 % plus tôt en juillet. Les taux hypothécaires ont également chuté, à 6,89 % vendredi dernier, contre un récent sommet de 7,22 %, selon Mortgage News Daily. Mais l’écart entre les deux a peu changé.

Combien coûte le gros écart hypothécaire aux propriétaires

Si l’écart entre les obligations à 10 ans et les hypothèques revenait à la normale, cela ferait une énorme différence dans les paiements mensuels pour les acheteurs de maisons.

Sur une hypothèque de 500 000 $, par exemple, un taux d’intérêt de 7 % génère un paiement mensuel de 3 327 $, taxes et assurance en sus. Cela tombe à 2 934 $ si les taux passent à 5,8%, ce qui représenterait un écart de 2 points de pourcentage entre les bons du Trésor et les taux hypothécaires, et à 2 777 $ avec des prêts hypothécaires à un écart de 1,5 point de pourcentage – de retour dans la fourchette de la moyenne à long terme, 1,75 points.

La seule fermeture des spreads permettrait à cet emprunteur d’économiser 6 600 $ par an en paiements. Un prêt de 500 000 $ nécessiterait généralement environ 150 000 $ de revenu annuel avant impôt.

« Les gens envisagent de changer de câblodistributeur pour 30 dollars par mois », a déclaré Yun. « 600 $ par mois, c’est un gros chiffre. »

Un rétrécissement des écarts l’automne dernier, qui s’est inversé en février et mars, a contribué à stabiliser un marché immobilier en baisse, selon Logan Mohtashami, analyste principal pour HousingWire à Irvine, en Californie.

Mais les experts du marché obligataire et du logement sont sceptiques quant à la possibilité que les écarts se rétrécissent et que les taux hypothécaires baissent aussi rapidement que les acheteurs le souhaiteraient.

La Fed devrait augmenter le taux des fonds fédéraux lors de sa réunion des 25 et 26 juillet, les prix à terme impliquant une probabilité de 96,1% d’une augmentation d’un quart de point, selon l’outil Fedwatch du CME Group. Cela soutiendra les rendements du Trésor, du moins en théorie.

Plus que cela, la Fed a cessé d’acheter des titres hypothécaires à mesure que les obligations de son bilan arrivent à échéance. Cela fait baisser le prix que les prêts hypothécaires peuvent exiger sur les marchés secondaires ou auprès d’acheteurs de prêts soutenus par le gouvernement fédéral comme Fannie Mae et Freddie Mac, et exerce une pression sur les prêteurs pour qu’ils exigent des écarts plus larges des emprunteurs, a déclaré Rob Haworth, directeur principal de la stratégie d’investissement à la US Bank à Seattle.

Les banques pourraient également rechercher des écarts plus importants sur les prêts consentis au cours des prochains mois en raison du risque que les hypothèques soient remboursées rapidement lorsque les emprunteurs se refinanceront l’année prochaine alors que les taux baissent, a-t-il ajouté.

« On pourrait l’attribuer à un resserrement quantitatif », a déclaré Haworth. « La Fed est un vendeur. »

En effet, la Fed a signalé qu’elle ne voulait pas que les taux hypothécaires baissent bientôt, selon Mohtashami, citant les commentaires du président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a déclaré en février que des taux plus bas et un marché plus chaud « rendraient notre travail plus difficile ». » dans le contrôle de l’inflation.