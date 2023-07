Les taux hypothécaires ne reviendront pas à 3 % de si tôt : expert immobilier

L’ère éphémère des taux d’intérêt de 3% pour les hypothèques fixes de 30 ans est révolue et ne devrait pas revenir de sitôt – peut-être pendant des décennies – déclare Lawrence Yun, économiste en chef à la National Association of Realtors.

Cependant, contrairement à 2008, l’économie s’est redressée rapidement et la hausse de l’inflation est rapidement devenue un problème. Au printemps 2021, le taux d’inflation d’une année sur l’autre s’était accéléré au-delà de la référence de 2 % de la Fed, obligeant la banque centrale à recommencer à augmenter les taux d’intérêt. Et avec cela, les taux hypothécaires ont également augmenté.

Le Congrès a également adopté des billions de dollars en dépenses de secours et de relance de Covid-19, ce qui a contribué à augmenter la dette nationale américaine d’environ 30% entre 2020 et 2022, selon les données du Département du Trésor .

Comme ce fut le cas en 2008, la Fed a réduit les taux d’intérêt à près de 0 %, créé des programmes de prêts d’urgence et acheté des obligations d’État et des titres adossés à des créances hypothécaires, autrement connu sous le nom d’assouplissement quantitatif.

« Il est peu probable que la Réserve fédérale réponde avec la même ampleur et la même agressivité qu’elle l’a fait en 2020, car les taux hypothécaires très bas en 2020 ont été causés par des circonstances très uniques » liées à la pandémie, déclare Abbey Omodunbi, économiste principal chez PNC Financial Prestations de service.

Le taux hypothécaire moyen actuel pour un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans est de 6,81 % au 6 juillet, légèrement inférieur à son sommet de novembre de 7,08 %, par données Freddie Mac.

Cependant, de nombreuses projections prévoient une baisse constante au cours de la prochaine année environ.

