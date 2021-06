Les taux hypothécaires montent en flèche après les commentaires du président de la Fed Powell

Le taux moyen de la populaire hypothèque fixe de 30 ans a nettement augmenté jeudi, atteignant 3,25 %, selon Mortgage News Daily. C’est le taux le plus élevé depuis la mi-avril.

Cette décision était une réaction aux commentaires faits mercredi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à la suite de la réunion de la banque centrale cette semaine. Les responsables de la Fed ont indiqué que des hausses de taux pourraient survenir en 2023, bien qu’ils n’aient pas mentionné quand ils commenceraient à réduire leur programme massif d’achat d’obligations.

« Vous pouvez considérer cette réunion que nous avons eue comme la réunion » parler de parler « », a déclaré Powell, rappelant une déclaration qu’il avait faite en 2020 selon laquelle la banque ne « pensait pas à penser à augmenter les taux ».

Les taux hypothécaires ont même augmenté mardi en prévision de la réunion de la Fed.

Les taux hypothécaires ne suivent pas le taux des fonds fédéraux, qui était inchangé mercredi, mais suivent généralement le rendement du Trésor à 10 ans, qui a augmenté.

Les taux hypothécaires sont également fortement affectés par le montant des obligations adossées à des créances hypothécaires achetées par la Fed. C’est ce qui a pris certains investisseurs au dépourvu et fait grimper les rendements obligataires et les taux hypothécaires plus haut que prévu.

« Les marchés ont été quelque peu surpris par les perspectives de hausse des taux de la Fed. Certes, le taux des fonds fédéraux ne contrôle pas les taux hypothécaires, mais les perspectives indiquent à quelle vitesse la Fed devrait réduire ses programmes d’achat d’obligations (alias » tapering « ). Ces programmes aident certainement à maintenir les taux bas », a noté Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily.

Plus tôt la Fed commencera à diminuer, plus tôt les taux hypothécaires augmenteront, comme cela s’est produit lors du dernier soi-disant taper tantrum en juin 2013.

Les taux hypothécaires sont maintenant près d’un quart de point de pourcentage plus élevés qu’ils ne l’étaient vendredi dernier et environ un quart de point de pourcentage plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an.

Bien que cela puisse sembler peu, c’est important pour ceux qui cherchent à économiser sur leurs paiements mensuels grâce à un refinancement. La règle générale est que si vous ne pouvez pas économiser au moins un demi-point de pourcentage sur votre taux, comme passer de 3,5% à 3,0%, alors cela ne vaut pas les coûts impliqués.

L’automne dernier, les taux ont chuté de façon spectaculaire et, en février de cette année, le taux moyen sur le 30 ans fixe était de 2,75 %. Cela a provoqué un boom de refinancement. Aujourd’hui, les demandes de refinancement d’un prêt immobilier sont inférieures de 22% à ce qu’elles étaient il y a un an, selon la Mortgage Bankers Association. Il y a maintenant beaucoup moins d’emprunteurs qui peuvent bénéficier d’un refinancement.

En ce qui concerne les acheteurs de maison, étant donné les prix élevés des maisons d’aujourd’hui, toute augmentation des taux non seulement affectera le paiement mensuel, mais pourrait rendre plus difficile l’admissibilité au prêt.

« Pour les acheteurs de maison, cela signifie que c’est une bonne idée de jeter un regard neuf sur votre budget d’achat à domicile. Exécutez les chiffres et sachez ce que cela signifie pour le prix de votre recherche si les taux augmentent d’un quart de point, mais gardez ces inquiétudes dans leur contexte. » a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour realtor.com.

« Même si les taux hypothécaires augmentent, ils ne constituent pas le plus grand défi pour les acheteurs d’aujourd’hui, qui sont toujours aux prises avec des choix de maisons relativement peu nombreux et à vente rapide et des prix demandés records », a-t-elle déclaré.