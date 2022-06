Les taux hypothécaires les plus élevés depuis 2008 La crise du logement refroidit les ventes

Les ventes de maisons existantes ont chuté de 3,4% en mai par rapport à avril, selon la National Association of Realtors, et la construction est également en baisse. Les constructeurs de maisons qui avaient analysé leur inventaire avec des loteries élaborées disent maintenant que leurs listes pandémiques se sont ratatinées au point qu’ils baissent les prix et adoucissent les incitations – comme des mises à niveau moins chères des comptoirs et des salles de bain – pour amener les acheteurs à franchir la ligne.

“Il y avait cette croyance collective que le logement était invincible – qu’il était tellement sous-approvisionné et que la demande était si élevée que rien ne pouvait arrêter la croissance des prix”, a déclaré Ali Wolf, économiste en chef chez Zonda, une société de données et de conseil sur le logement. “Une augmentation très rapide des taux d’intérêt et des prix des maisons a prouvé que cette théorie était fausse.”

C’est un changement radical pour un marché qui s’est épanoui peu après le choc initial de la pandémie, qui s’est avéré pour beaucoup de gens le moment idéal pour acheter une maison. Les taux hypothécaires les plus bas ont réduit les coûts d’emprunt, tandis que le passage aux bureaux à domicile et aux réunions Zoom a ouvert de nouvelles étendues du pays aux acheteurs qui avaient du mal à pénétrer le marché à proximité des emplois vers lesquels ils se rendaient autrefois.

Cela a fait exploser les prix dans des banlieues éloignées et des endroits autrefois abordables comme Spokane, Washington, où un écrasement d’acheteurs de maisons neuves a décampé des villes chères de la côte ouest. Les gens sont devenus si disposés à parcourir de longues distances pour acheter une maison que “les lois normales de l’offre et de la demande ne s’appliquaient pas”, a déclaré M. Kelman.

Après deux ans d’augmentation rapide des prix, cependant, les endroits qui semblaient autrefois bon marché ne le sont plus. La valeur des maisons a augmenté d’environ 40% au cours des deux dernières années, selon Zillow, obligeant les acheteurs à augmenter de plus en plus leurs prix, même s’ils manquent de géographie.