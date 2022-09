Les taux hypothécaires grimpent à près de 6,3 %, le plus haut niveau depuis 2008

Les taux hypothécaires ont bondi pour la cinquième semaine consécutive, dépassant encore les 6 % face à une nouvelle hausse agressive des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était en moyenne de 6,29 % au cours de la semaine se terminant le 22 septembre, contre 6,02 % la semaine précédente, selon Freddie Mac. C’est nettement plus élevé qu’à la même époque l’an dernier, alors qu’il était de 2,88 %, et c’est le niveau le plus élevé observé depuis octobre 2008.

Les taux hypothécaires ont presque doublé depuis le début de cette année. Après avoir grimpé à près de 6 % à la mi-juin, les craintes de récession ont rendu les taux plus volatils. Mais maintenant, tous les regards sont tournés vers la campagne de hausse des taux d’intérêt de la banque centrale dans sa lutte contre l’inflation.

“Le marché du logement continue de faire face à des vents contraires alors que les taux hypothécaires augmentent à nouveau cette semaine”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac.

En raison de la hausse des taux, les prix des maisons ont commencé à fléchir et les ventes ont diminué. Mais il y a toujours une pénurie de maisons disponibles à la vente, ce qui a maintenu les prix des maisons à un niveau élevé.

“La hausse rapide des taux ralentit définitivement le rythme des ventes et jette de l’eau froide sur ce qui était un marché immobilier résidentiel frénétique il y a seulement quelques mois”, a déclaré Marty Green, directeur de Polunsky Beitel Green, un cabinet d’avocats représentant les sociétés de prêts hypothécaires. “Là où” l’inventaire “était la grande préoccupation en 2021 et au début de 2022, la préoccupation actuelle est” l’abordabilité “.”

Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a annoncé une troisième hausse consécutive de 75 points de base.

La Fed ne fixe pas directement les taux d’intérêt que les emprunteurs paient sur les prêts hypothécaires, mais ses actions les influencent. Les taux hypothécaires ont tendance à suivre le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans. Lorsque les investisseurs voient ou anticipent des hausses de taux, ils vendent souvent des obligations d’État, ce qui fait grimper les rendements et les taux hypothécaires.

La hausse des taux de cette semaine a fait grimper ces rendements du Trésor à 10 ans à 3,5 %, le plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

L’augmentation des taux exerce une pression supplémentaire sur ceux qui essaient d’économiser pour acheter une maison.

“Les consommateurs peuvent s’attendre à voir les taux des prêts hypothécaires à taux variable, des cartes de crédit, des prêts automobiles et personnels augmenter au cours des prochaines semaines”, a déclaré Ratiu. “Pour les marchés du logement, des coûts d’emprunt plus élevés sont le remède même que la Fed prescrit pour refroidir la demande et faire baisser les prix en surchauffe.”

Bien que ce ralentissement ne se reflète peut-être pas encore dans les chiffres de l’inflation, “il ne fait aucun doute que les augmentations agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale refroidissent très certainement le marché immobilier résidentiel”.

Mais les acheteurs potentiels sont toujours confrontés au marché du logement le plus inabordable depuis 35 ans, compte tenu de l’effet combiné des prix des maisons obstinément élevés, de la flambée des taux d’intérêt et du retard de la croissance des salaires.

Il y a un an, un acheteur qui avait misé 20 % sur une maison de 390 000 $ et financé le reste avec une hypothèque à taux fixe sur 30 ans à un taux d’intérêt moyen de 2,88 % avait un versement hypothécaire mensuel de 1 295 $, selon les calculs de Freddie Mac.

Aujourd’hui, un propriétaire achetant une maison au même prix avec un taux moyen de 6,29 % paierait 1 929 $ par mois en capital et intérêts. C’est 634 $ de plus chaque mois.

Powell a déclaré plus tôt cet été que le marché du logement se trouvait dans une situation compliquée dans laquelle les prix des maisons pourraient encore augmenter même si les taux hypothécaires augmentent également.

“Je dirais que si vous êtes un acheteur de maison ou un jeune qui cherche à acheter une maison, vous avez besoin d’un peu de réinitialisation”, a déclaré Powell lors d’une réunion de la Fed en juin. “Nous devons revenir à un endroit où l’offre et la demande sont de retour ensemble et où l’inflation est à nouveau faible et les taux hypothécaires sont à nouveau bas.”

Lors de la réunion de cette semaine, Powell a déclaré que les prix des logements augmentaient à un niveau insoutenable. La « réinitialisation », a-t-il dit, devrait aider à rapprocher les prix des loyers et des autres fondamentaux du marché du logement.

“C’est une bonne chose”, a déclaré Powell. « À plus long terme, ce dont nous avons besoin, c’est que l’offre et la demande soient mieux alignées afin que les prix des logements augmentent raisonnablement et que les gens puissent à nouveau se payer des maisons.

Reportage supplémentaire fourni par Nicole Goodkind.