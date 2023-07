Les taux hypothécaires grimpent à nouveau pour dépasser le pic du mini-budget de Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les taux hypothécaires ont dépassé le sommet observé dans le sillage du soi-disant mini-budget désastreux de Liz Truss l’automne dernier.

Alors que les récentes hausses de taux de la Banque d’Angleterre font grimper le coût d’emprunt, la moyenne des transactions à taux fixe sur deux ans a atteint 6,66% mardi, selon les chiffres de Moneyfacts.

Le 20 octobre 2022, au milieu de la tourmente qui a suivi le budget de Mme Truss et Kwasi Kwarteng, l’hypothèque à taux fixe moyenne de deux ans a atteint un sommet de 6,65 %.

La dernière augmentation augmentera la pression sur les propriétaires, avec des millions d’accords hypothécaires qui expireront avant la fin de l’année prochaine.

Cela s’est produit alors que les salaires moyens, hors primes, ont augmenté d’un record de 7,3% au cours des trois mois précédant mai, par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la même augmentation qu’au cours des trois mois précédents et de la plus élevée depuis le début des records en 2001.

Le chancelier Jeremy Hunt a utilisé un discours à Mansion House dans la ville de Londres lundi soir pour appeler les employeurs à faire preuve de modération salariale pour aider à lutter contre l’inflation.

Il a été rejoint par le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui a déclaré que le niveau actuel des augmentations de salaire n’était « pas compatible avec l’objectif d’inflation ».

Alors que la hausse des taux hypothécaires risque de pousser les propriétaires vers des arriérés, M. Hunt a récemment organisé un sommet avec les prêteurs hypothécaires et une nouvelle charte hypothécaire a été convenue pour soutenir ceux qui éprouvent des difficultés.

Les prêteurs pourront offrir aux emprunteurs un passage aux paiements d’intérêts uniquement pendant six mois et une prolongation de la durée de leur prêt hypothécaire pour réduire leurs versements mensuels, avec la possibilité de revenir en arrière dans les six mois.

Après que les accords de deux ans aient dépassé le niveau atteint pendant son mandat de Premier ministre, Mme Truss a tenu à souligner que les ménages auraient été « mieux placés » pour faire face à des taux hypothécaires plus élevés dans le cadre de ses politiques.

Une source proche de l’ancien premier ministre a déclaré L’indépendant il était « clair » que les taux d’intérêt devraient être relevés par rapport aux creux observés ces dernières années.

Le mois dernier, le taux de base a été relevé de 0,5 point de pourcentage à 5 % pour maîtriser l’inflation, laissant les acheteurs de maison se débattre pour faire face à la hausse des remboursements de prêts. En décembre 2021, le taux de base n’était que de 0,25 %.

La source proche de Mme Truss a déclaré: «L’une des raisons pour lesquelles Liz poursuivait un programme de croissance était précisément pour que les ménages et le gouvernement soient mieux placés pour faire face aux conséquences.

« Malheureusement, nous nous trouvons maintenant dans une situation avec des taux d’intérêt plus élevés et une croissance stagnante, mais aucune des réformes de Liz n’aurait été promulguée qui aurait donné à l’économie un coup de pouce bien nécessaire. »

