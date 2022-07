Les taux hypothécaires chutent fortement après un rapport négatif sur le PIB et la dernière hausse de la Fed

Les taux n’avaient pas beaucoup bougé dans les jours qui ont précédé la réunion de la Fed plus tôt cette semaine, mais ils avaient lentement atteint leur plus récent sommet à la mi-juin, lorsque le taux fixe à 30 ans a brièvement franchi 6 %.

“C’est une chute exceptionnellement rapide !” a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily. “Peut-être encore plus intéressant (et rare) est le fait que les taux hypothécaires ont chuté plus rapidement que les rendements du Trésor américain. C’est généralement l’inverse, car les investisseurs affluent d’abord vers les obligations les plus basiques et sans risque.”

Graham a déclaré que le changement global des taux au cours du mois dernier a créé une situation dans laquelle les investisseurs préfèrent largement détenir une dette hypothécaire à des taux plus bas.

“D’une certaine manière, les investisseurs hypothécaires essaient de prendre de l’avance. S’ils détiennent des hypothèques à un taux plus élevé, ils perdront de l’argent si ces prêts se refinancent trop rapidement”, a-t-il ajouté.

La question est maintenant de savoir si le marché se situe dans une nouvelle fourchette et si les taux s’établiront là où ils se trouvent actuellement.

“Si les taux s’inversent, la volatilité pourrait être tout aussi importante dans l’autre sens”, a averti Graham. Il a également noté que les taux hypothécaires pourraient encore baisser si les données économiques continuent d’être sombres et que l’inflation se modère.

Déjà, la baisse des taux semble avoir un léger impact sur les acheteurs potentiels. La société de courtage immobilier Redfin vient de signaler une légère augmentation des recherches et des visites à domicile au cours du mois dernier, les taux ayant atteint leurs récents sommets.

“Le marché du logement semble s’équilibrer maintenant que la demande s’est stabilisée”, a déclaré l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather, dans un communiqué. “Nous pourrions encore avoir des surprises en ce qui concerne l’inflation et les hausses de taux de la part de la Fed, mais pour l’instant, une détente des taux hypothécaires a apporté un certain soulagement aux acheteurs qui étaient sous le choc de la flambée des taux du mois dernier.”

L’augmentation de l’intérêt des acheteurs ne s’est toutefois pas traduite par de nouveaux contrats ni par des ventes. L’offre de maisons à vendre augmente lentement et on rapporte que davantage de vendeurs baissent leurs prix demandés.