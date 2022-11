Les taux hypothécaires chutent fortement à moins de 7 % après la baisse de l’inflation

Les taux hypothécaires ont fortement chuté jeudi après qu’un rapport du gouvernement a montré que l’inflation s’était refroidie en octobre, entraînant une baisse de les rendements obligataires .

Le taux moyen sur le taux fixe de 30 ans a plongé de 60 points de base, passant de 7,22 % à 6,62 %, selon Mortgage News Daily. Cela correspond à la baisse record au début de la pandémie de Covid 19. Le taux, cependant, est toujours plus du double de ce qu’il était au début de cette année.

À leur tour, les actions de constructeurs de maisons telles que Lennar, DR Horton et Pulte ont bondi, parallèlement à des gains de marché plus larges. Ces actions ont été martelées par la forte augmentation des taux au cours des six derniers mois.

L’indice des prix à la consommation a augmenté en octobre à un rythme plus lent que prévu. En conséquence, les rendements obligataires ont fortement chuté, et les taux hypothécaires ont suivi, car ils suivent vaguement le rendement du Trésor à 10 ans.

Alors que se passe-t-il ensuite ?

“C’est le meilleur argument à ce jour que les taux ont fini d’augmenter, mais la confirmation nécessite que l’IPC du mois prochain raconte la même histoire”, a déclaré Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily. “Il s’agissait toujours d’avoir besoin de deux rapports consécutifs de cette nature combinés à la reconnaissance par la Fed que le récit de l’inflation est en train de changer.”

Mais Graham a déclaré que les taux ne sont pas encore sortis d’affaire. Il est également peu probable qu’ils baissent considérablement, car il y a encore beaucoup d’incertitude économique sur les marchés financiers américains et mondiaux.