Les taux hypothécaires baissent pour la troisième semaine consécutive, mais la demande continue de baisser

Un panneau À vendre apparaît devant une maison sur Oak Street à Patchogue, New York, le 17 mai 2022.

Les taux hypothécaires ont grimpé de plus de 7% il y a à peine un mois, mais depuis lors, ils ont chuté de plus d’un demi-point de pourcentage. Pourtant, le volume des demandes de prêts hypothécaires a diminué de 0,8 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Les résultats incluent également un ajustement pour le respect de la fête de Thanksgiving.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,67 % à 6,49 %, les points restant à 0,68 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un acompte de 20 %.

La faiblesse continue d’être dans la demande de refinancement, qui a chuté de 13% par rapport à la semaine précédente et était de 86% inférieure à la même semaine il y a un an. Étrange, étant donné qu’environ 100 000 emprunteurs actuels supplémentaires pourraient désormais bénéficier d’un refinancement avec la dernière baisse des taux, selon Black Knight.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont augmenté de 4 % par rapport à la semaine précédente, mais la demande était inférieure de 41 % à celle de la même semaine il y a un an. Les ventes de maisons existantes continuent de baisser, tandis que les ventes de maisons neuves bénéficient des concessions des constructeurs, en particulier des transactions dans lesquelles le constructeur rachète le taux hypothécaire.

“L’économie ici et à l’étranger s’affaiblit, ce qui devrait entraîner un ralentissement de l’inflation et permettre à la Fed de ralentir le rythme des hausses de taux. L’activité d’achat a légèrement augmenté après ajustement pour les vacances de Thanksgiving, mais la baisse des taux n’a toujours pas été suffisante pour ramener refinancer l’activité », a noté Joel Kan, économiste titulaire d’un MBA.

La part des prêts hypothécaires à taux ajustables dans l’activité de demande a légèrement augmenté pour atteindre 9 %, ce qui est inférieur à la fourchette d’environ 12 % il y a un mois, lorsque les taux étaient plus élevés. La part d’ARM, cependant, était d’environ 3% au début de cette année, lorsque le taux fixe à 30 ans a oscillé près d’un creux record. Les ARM offrent des taux d’intérêt plus bas mais un risque plus élevé.

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé pour commencer cette semaine, mais d’ici la fin de la semaine, cela pourrait changer, car le rapport mensuel sur l’emploi très attendu est sur le point d’être publié. Tout mouvement imprévu dans un sens ou dans l’autre aura un effet direct sur les taux hypothécaires.