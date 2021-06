Les taux hypothécaires baissent, mais pas assez pour les acheteurs de maison hors de prix

Un agent immobilier et un acheteur potentiel de maison à Coral Gables, en Floride.

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé la semaine dernière, mais pas suffisamment pour allumer un feu sous la demande de prêts hypothécaires.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a diminué de 3,1% pour la semaine, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (548 250 $ ou moins) a diminué à 3,15 % contre 3,17 %, avec des points passant de 0,34 à 0,39 (frais de montage compris) pour les prêts avec une baisse de 20 % Paiement.

Si les taux ont légèrement baissé, ils n’ont pas été aussi bas que les niveaux records de l’automne dernier, et c’est pourquoi la demande de refinancement ne répond pas. Les demandes de refinancement ont chuté de 5% la semaine dernière et de 27% de moins qu’il y a un an. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 60,4 % du total des demandes, contre 61,3 % la semaine précédente.

« Avec moins de propriétaires capables de profiter de taux plus bas, la part de refinancement est tombée à son plus bas niveau depuis avril », a déclaré Joel Kan, vice-président associé des prévisions économiques et industrielles de MBA.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison étaient essentiellement stables par rapport à la semaine précédente et inférieures de 24 % à celles d’il y a un an.

« La forte baisse annuelle est le résultat de la comparaison du Memorial Day 2021 à une semaine non fériée, ainsi que de la forte augmentation des applications observée en mai dernier une fois que les blocages induits par la pandémie ont commencé à se lever », a déclaré Kan.

C’était aussi le résultat des prix exorbitants des maisons. Moins d’acheteurs peuvent désormais s’offrir une maison. Cela était évident dans la taille moyenne des prêts pour les demandes d’achat. Il est tombé à 407 000 $, en dessous du record de 418 000 $ établi en février, mais toujours bien au-dessus de la moyenne de 2020 de 353 900 $.