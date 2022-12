Les taux hypothécaires baissent après le rapport sur l’inflation de l’IPC

Redfin a signalé que la demande des acheteurs de maisons “a commencé à augmenter” en novembre. Son indice de demande, qui mesure les demandes de visites à domicile et d’autres services d’achat de maisons des agents Redfin, a augmenté de 1,5 % par rapport au mois précédent, mais a baissé de 20 % par rapport à l’année précédente au cours des quatre semaines se terminant le 27 novembre.

“Il y a eu quelques pousses vertes très très modestes au cours des dernières semaines, car les taux ont baissé, mais je ne suis pas prêt à me laisser entraîner dans la conversation que nous avons eue en août lorsque nous nous sommes sentis mieux”, Doug Yearley, PDG du constructeur de maisons de luxe Frères de péage , a déclaré lors de l’appel sur les résultats trimestriels de la société avec les analystes la semaine dernière. Annuel faisait référence à une très brève baisse des taux en août.

Les taux hypothécaires ont commencé à augmenter au début de cette année et se sont accélérés au printemps et à l’été, le taux fixe à 30 ans passant d’environ 3 % à bien plus de 7 % à la fin octobre. Cela a envoyé le marché du logement dans un gel profond précoce. Les ventes de maisons existantes ont chuté pendant neuf mois consécutifs et ont baissé de 24% en octobre d’une année sur l’autre, selon la dernière lecture de la National Association of Realtors.

La baisse est intervenue après une lecture plus faible que prévu de l’indice des prix à la consommation de novembre, une mesure de l’inflation largement surveillée. Le rapport a envoyé les investisseurs se précipiter sur les bons du Trésor américain, provoquant une chute des rendements. Les taux hypothécaires suivent vaguement le rendement du Trésor à 10 ans.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans est tombé à 6,28 % mardi, selon Mortgage News Daily. Il est désormais au plus bas depuis la mi-septembre.

“Il y a eu une poignée de nouvelles relativement bonnes pour le marché du logement ces derniers temps, mais nous sommes loin d’être tirés d’affaire”, a déclaré l’économiste en chef adjoint de Redfin, Taylor Marr. “Les indicateurs clés de la demande d’achat de maisons seront probablement sur le fil du rasoir à chaque publication de données concernant la voie suivie par la Fed pour éventuellement faire baisser les taux.”

Cependant, tout cet optimisme ne s’est pas traduit par des blocages de taux hypothécaires plus élevés pour les acheteurs de maison, qui sont généralement un indicateur des ventes futures de maisons. Ces blocages de taux ont chuté de 22% en novembre par rapport à octobre et ont baissé de 48% d’une année sur l’autre, selon la société de technologie et de données hypothécaires Black Knight.

“C’est toujours extrêmement inabordable, même avec des taux en baisse, même avec des prix en baisse au cours de chacun des quatre derniers mois. Nous sommes toujours moins abordables que nous ne l’étions au sommet du marché en 2006, et vous voyez que cela se joue dans les chiffres de verrouillage du taux », a déclaré Andrew Walden, vice-président de la stratégie de recherche d’entreprise chez Black Knight.

Walden souligne que les stocks sont encore inférieurs d’environ 40 % à ce qu’ils devraient être, tandis que les constructeurs de maisons continuent de reculer et que les vendeurs potentiels restent à l’écart. Même si les prix s’affaiblissent et que les taux baissent, il a déclaré que les deux sont encore nettement supérieurs à ce qu’ils devraient être comparés aux revenus pour rendre le logement abordable par rapport aux normes historiques. Et aucun de ceux-ci ne bougera autant dans un avenir proche.

“Alors que nous nous déplaçons tout au long de 2023, vous allez voir les prix continuer à baisser, vous allez voir les revenus continuer, espérons-le, à augmenter et à combler une partie de cet écart, et je pense que nous allons probablement voir les taux baisser d’où ils le sont aujourd’hui, mais il faudra beaucoup de temps pour y arriver », a déclaré Walden.