Les taux hypothécaires aux États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis 21 ans. Voici ce que vous devez savoir.

Les taux hypothécaires ont atteint un sommet en 21 ans cette semaine, une étape importante qui fait de l’achat d’une maison une perspective beaucoup plus chère pour ceux qui sont intéressés à le faire. Selon Freddie Mac, le taux d’un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a grimpé à 7,09 %, une légère hausse par rapport aux 5,13 % qu’il était l’année précédente.

Un taux hypothécaire est « le taux d’intérêt facturé pour un prêt immobilier » et, en fait, le coût mensuel d’emprunt de cet argent. À mesure que les taux hypothécaires ont augmenté, les paiements mensuels sont devenus de plus en plus chers pour les personnes qui cherchent à acheter une maison, même si le prix de base de la maison reste le même.

Par exemple, sous un taux hypothécaire fixe de 3,22 % sur 30 ans en janvier 2022, le paiement mensuel sur une maison de 400 000 $ à New York avec un acompte de 20 % était de 1 716 $, selon un calculateur de taux d’escompte. Maintenant, avec un taux hypothécaire de 7,09 % en août 2023, le paiement mensuel sur la même maison avec le même prix serait de 2 477 $.

Ces coûts ont eu un impact sur le marché du logement : à mesure que les taux hypothécaires ont augmenté, certains acheteurs potentiels ont retardé l’achat de maisons, tandis que les vendeurs ont également été moins susceptibles de mettre leur propriété en vente. Pour les propriétaires actuels, il y a une incitation majeure à attendre que les taux baissent avant de décider de réintégrer le marché et de chercher leur prochaine maison.

« Ces coûts hypothécaires plus élevés constituent un énorme obstacle à l’entrée pour quiconque souhaite entrer sur le marché du logement », a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez Ernst & Young, à Vox.

Voici ce que vous devez savoir sur les taux hypothécaires plus élevés et comment ils vous affectent, que vous cherchiez à acheter une maison ou à en vendre une.

Comment les taux hypothécaires sont-ils devenus si élevés ?

L’approche de la Fed en matière de politique budgétaire, qui comprend des hausses de taux d’intérêt visant à lutter contre l’inflation, est l’un des principaux facteurs de la hausse des taux hypothécaires. En général, les taux hypothécaires « suivent le rendement du bon du Trésor à 10 ans » et ne reflètent pas directement les hausses de taux d’intérêt. Une légère hausse du taux d’intérêt, cependant, peut affecter les rendements du Trésor.

Depuis mars 2022, la Fed a relevé ses taux d’intérêt 11 fois au total, passant d’une fourchette de 0,0 à 0,25 % à une fourchette de 5,25 à 5,5 %. Ces hausses semblent affecter les taux hypothécaires à long terme plus élevés, car elles rendent plus coûteux pour les banques d’emprunter de l’argent et ces institutions transfèrent ces coûts aux consommateurs en augmentant les taux des prêts, tels que ceux des voitures et des prêts hypothécaires. Au cours de la même période, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans est passé de 4,45 % à 7,09 %.

« ​Le principal facteur à l’origine de la hausse des taux hypothécaires est que la Fed a traversé ce cycle de resserrement historique », déclare Daco. L’inflation, la taille de la dette nationale et d’autres décisions de politique budgétaire ont également contribué à la pression à la hausse sur les taux hypothécaires, note-t-il.

Dans un compromis apparent pour la douleur que de nombreux consommateurs peuvent ressentir lorsqu’il s’agit de remboursements de prêts plus élevés, les efforts de la Fed ont contribué à réduire l’inflation. Certains experts prédisent maintenant que les États-Unis ont plus de chances d’un « atterrissage en douceur » – ou d’un état de faible inflation qui évite également une récession – par rapport au ralentissement économique plus agressif que beaucoup craignaient autrefois. Un rapport sur l’IPC de juillet a révélé que l’inflation était à son plus bas niveau depuis des mois, à 3 % d’une année sur l’autre, contre 9,1 % en juin dernier.

Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui veulent acheter une maison? Et ceux qui veulent vendre ?

Les taux hypothécaires plus élevés ont rendu les paiements mensuels sur une maison beaucoup plus chers, même si le prix de base d’une maison est resté le même au cours de la dernière année et demie. Cela a dissuadé certains acheteurs potentiels d’acheter pour le moment. Selon une enquête US News and World Report d’avril, 66% des personnes intéressées à acheter disent qu’elles attendent que les taux baissent avant de le faire. « Certains acheteurs potentiels ont été écartés du marché », explique Kelton.

Pour les personnes qui envisagent d’acheter une maison, Veronica Dagher du Wall Street Journal note qu’il pourrait être possible de refinancer avec un taux hypothécaire inférieur s’ils prévoient de rester dans une maison pendant plus de cinq ans. De plus, elle conseille de réduire potentiellement la fourchette de prix des maisons envisagées afin de tenir compte du coût hypothécaire supplémentaire.

Les taux hypothécaires plus élevés ont également eu un impact sur les vendeurs. Cela signifie que moins de personnes inscrivent leurs maisons parce qu’elles ne veulent pas entrer dans un marché du logement avec des taux aussi élevés. Environ 80% des titulaires de prêts hypothécaires sont actuellement bloqués avec des taux inférieurs à 4,25%, note Daco, et beaucoup d’entre eux pourraient ne pas vouloir faire face à un nouveau prêt avec des conditions plus défavorables.

« Avec tous ces individus bloqués à des taux variables, l’incitation à déménager ou à acheter une deuxième maison est limitée en raison du coût supplémentaire », dit-il.

En conséquence, il y a aussi moins d’offre de logements disponibles : comme l’a rapporté l’Associated Press, le nombre de ventes de logements est en baisse de 19 % par rapport à la même période l’an dernier. La pénurie de logements a également alimenté les prévisions selon lesquelles les prix des maisons pourraient grimper cette année.

Combien de temps faudra-t-il pour que les taux d’intérêt redescendent?

Daco prévoit qu’il pourrait y avoir une pression à la baisse sur les taux tout au long de 2024, la Fed suspendant probablement ses hausses de taux. Il note cependant que le processus prendra probablement un certain temps et n’entraînera pas de déclins majeurs immédiatement.

« C’est un processus graduel. Nous ne revenons pas à des taux hypothécaires de 5 % du jour au lendemain », a-t-il déclaré à Vox.

Avril 2002 – lorsque le taux sur 30 ans était de 7,13 % – a été la dernière fois que les taux d’intérêt hypothécaires ont augmenté. Un an plus tard, en avril 2003, ces taux avaient chuté à 5,79 %. Pour le contexte, les taux hypothécaires disponibles pendant la pandémie étaient parmi les plus bas de mémoire récente, comme l’a expliqué Laura Grace Tarpley pour Business Insider :

Au cours des deux dernières décennies, il était assez courant de voir des taux sur 30 ans se situer entre 5 % et 6 %. Avant 2000, les taux étaient encore plus élevés, atteignant parfois deux chiffres. Pendant la pandémie, les taux ont atteint des creux historiques, passant parfois en dessous de 3 %.

Donc, pour ceux qui cherchent à acheter une maison – ou à vendre leur maison actuelle – si vous attendez que les taux baissent, vous devrez peut-être faire preuve de patience : il faudra un certain temps avant que nous revenions aux taux record que les consommateurs voyaient en 2021.