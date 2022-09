Les taux hypothécaires augmentent à nouveau après que la Fed a déclaré qu’elle prendrait des mesures « énergiques » pour freiner l’inflation

L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était en moyenne de 5,66 % au cours de la semaine se terminant le 1er septembre, contre 5,55 % la semaine précédente, selon Freddie Mac. C’est nettement plus élevé qu’à la même époque l’an dernier, où il était de 2,87 %.

Après avoir commencé l’année à 3,22 %, les taux hypothécaires ont fortement augmenté au cours de la première moitié de l’année, atteignant un sommet de 5,81 % à la mi-juin. Mais depuis lors, les inquiétudes concernant l’économie et la mission de la Réserve fédérale de lutter contre l’inflation les ont rendues plus volatiles.

Les taux avaient chuté en juillet et au début d’août alors que les craintes de récession s’installaient. Mais les commentaires de Powell lors d’un discours vendredi dernier ont recentré l’attention des investisseurs sur la lutte de la banque centrale contre l’inflation, poussant les taux à la hausse.

“La perception renouvelée du marché d’une politique monétaire plus agressive a poussé les taux hypothécaires à presque le double de ce qu’ils étaient il y a un an”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac.

Cela devrait encore ralentir les ventes de maisons et exercer une pression à la baisse sur les prix.

“L’augmentation des taux hypothécaires intervient à un moment particulièrement vulnérable pour le marché du logement, car les vendeurs recalibrent leurs prix en raison de la baisse de la demande d’achat”, a-t-il déclaré.

Les taux hypothécaires ont grimpé après que le Trésor américain à 10 ans soit revenu à des niveaux jamais vus depuis juin.

La Réserve fédérale ne fixe pas les taux d’intérêt que les emprunteurs hypothécaires paient directement, mais ses actions les influencent. Au lieu de cela, les taux hypothécaires ont tendance à suivre les bons du Trésor américain à 10 ans. Lorsque les investisseurs voient ou anticipent des hausses de taux, ils vendent souvent des obligations d’État, ce qui fait grimper les rendements et, avec eux, les taux hypothécaires.

“Les marchés financiers continuent de réagir à l’engagement ferme de la Réserve fédérale à resserrer la masse monétaire afin de rapprocher l’inflation de la barre des 2%”, a déclaré George Ratiu, responsable de la recherche économique chez Realtor.com.

En conséquence, il a déclaré que les acheteurs de maison peuvent s’attendre à ce que les taux hypothécaires restent dans la fourchette de 5% à 6% au cours des prochains mois. Une combinaison d’une inflation toujours élevée et des coûts d’emprunt croissants de la Fed les maintiendra élevés.

Il y a un an, un acheteur qui avait misé 20 % sur une maison au prix médian de 390 000 $ et financé le reste avec une hypothèque à taux fixe sur 30 ans à un taux d’intérêt moyen de 2,87 % avait un versement hypothécaire mensuel de 1 294 $, selon les chiffres. de Freddie Mac.

Aujourd’hui, un propriétaire achetant une maison au même prix avec un taux moyen de 5,66 % paierait 1 803 $ par mois en capital et intérêts. C’est 509 $ de plus chaque mois, selon les chiffres de Freddie Mac.

S’il y a une lueur d’espoir pour ceux qui recherchent encore une maison, c’est que les maisons restent plus longtemps sur le marché, poussant les vendeurs à baisser les prix demandés et laissant plus de place à la négociation, a déclaré Ratiu.

“Alors que nous avançons vers l’automne et que le rythme des ventes ralentit encore plus, certains acheteurs peuvent trouver des remises de plus en plus importantes, offrant des opportunités qui correspondent à leurs budgets”, a-t-il déclaré.