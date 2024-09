Les taux hypothécaires atteignent leur plus bas niveau depuis février 2023

LARKSPUR, CALIFORNIE – 30 NOVEMBRE : Un panneau est affiché devant une maison à vendre le 30 novembre 2023 à Larkspur, en Californie. Selon un rapport de la National Association of Realtors, les ventes de maisons en attente ont chuté de 1,5 % en octobre pour atteindre leur plus bas niveau depuis 20 ans. (Photo de Justin Sullivan/Getty Images)

Les taux hypothécaires ont baissé pour la sixième semaine consécutive la semaine dernière, mais la demande de prêts hypothécaires semble toujours attendre quelque chose de plus important.

Selon la Mortgage Bankers Association, le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avec des soldes de prêts conformes (766 550 $ ou moins) a diminué de 6,43 % à 6,29 %, avec des points passant de 0,56 à 0,55 (y compris les frais d’ouverture de dossier) pour les prêts avec un acompte de 20 %, ce qui représente le niveau le plus bas depuis février 2023 et près d’un point de pourcentage de moins que la même semaine il y a un an.

« Les rendements des bons du Trésor ont réagi aux données montrant une image de ralentissement de l’inflation, d’un ralentissement du marché du travail et de la première baisse des taux attendue de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci », a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint de la MBA.

La demande totale de prêts hypothécaires n’a toutefois augmenté que de 1,4 % sur la semaine, selon l’indice corrigé des variations saisonnières de la MBA. Les résultats incluent également un ajustement pour le jour férié de la Fête du Travail.

Les demandes de refinancement n’ont augmenté que de 1 % d’une semaine à l’autre, mais elles sont 106 % plus élevées qu’il y a un an. Cela peut sembler une augmentation massive, mais les chiffres étaient si bas l’année dernière que même avec cette forte hausse, le refinancement reste historiquement bas.

« Le potentiel de refinancement est encore quelque peu limité, car de nombreux emprunteurs ont encore des taux inférieurs à 5 %. C’est une évolution positive qu’il y ait des propriétaires qui peuvent bénéficier d’un refinancement alors que les taux continuent de baisser », a ajouté Kan.

La plupart de ceux qui ont refinancé leur prêt ont probablement acheté leur maison au cours des deux dernières années, lorsque les taux avaient considérablement augmenté par rapport à leurs plus bas records.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont augmenté de 2 % sur la semaine, mais sont inférieures de 3 % à celles de la même semaine il y a un an.

« Malgré la baisse des taux, les problèmes d’accessibilité et d’autres facteurs tels que les stocks limités pourraient encore entraver les décisions d’achat », a déclaré Kan.

Les taux hypothécaires ont continué de baisser depuis le début de la semaine, selon une enquête distincte de Mortgage News Daily, mais la publication mensuelle de l’indice des prix à la consommation, une mesure de l’inflation, mercredi pourrait avoir un impact plus marqué sur la direction des taux dans un sens ou dans l’autre.

« Si ce n’était pas le fait qu’il s’agit de l’un des seuls rapports importants publiés pendant la période de black-out précédant une baisse des taux de la Fed, dont l’ampleur est sujette à débat, nous aurions pu affirmer avec assurance que l’IPC est presque totalement sans conséquence. Mais à cause de tout cela, nous ne pouvons pas exclure une réaction volatile à un dépassement ou un échec important », a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily.

Correction : cet article a été mis à jour pour corriger le fait que les taux hypothécaires ont atteint leur plus bas niveau depuis février 2023. Le titre d’une version antérieure indiquait une année erronée.