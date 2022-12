Les taux élevés d’inoccupation des bureaux entraînent des problèmes persistants pour les magasins dépendant du trafic piétonnier des travailleurs

Les entreprises qui dépendent du flux d’employés de bureau éprouvent des difficultés alors que les taux d’inoccupation dans les tours de bureaux à travers le Canada continuent d’augmenter. Le taux d’inoccupation des tours de bureaux de Vancouver a triplé depuis 2019, tandis que celui de Montréal a doublé.

“Est-ce que ça fait peur? Oui, c’est vraiment effrayant”, dit Fatima Santos qui dirige Saudade, un petit magasin sous la gare Union de Toronto qui vend des articles ménagers importés du Portugal.

Santos a choisi l’emplacement car il s’adressait aux navetteurs voyageant vers et depuis le centre-ville. Le magasin a officiellement ouvert ses portes en mars 2020, le jour même où le gouvernement provincial a fermé toutes les entreprises non essentielles.

Santos a rouvert cette année, en espérant que les choses revenaient à la normale, mais ce qui compte pour la normale ces jours-ci ne correspond pas aux attentes d’avant la pandémie.

“Nous voyons nos ventes augmenter et nous constatons beaucoup plus de trafic piétonnier. Mais est-ce, est-ce pré-pandémie? Non. Mais est-ce que ça s’améliore? Oui”, a-t-elle déclaré à CBC News.

Fatima Santos dirige une entreprise qui dépend de la circulation piétonnière dans la gare Union de Toronto. Des taux de vacance de bureaux très élevés signifient moins de clients. (Laura MacNaughton/CBC)

Cette histoire se joue à travers le pays pour les entreprises bordant les voies souterraines et les rues latérales qui relient les tours de bureaux et dépendent du flux de travailleurs entrant et sortant des centres-villes. Dans presque toutes les grandes villes du Canada, ils ont vu un effondrement dramatique de la clientèle.

Les restrictions sanitaires qui ont fermé les bureaux en 2020 ont depuis longtemps expiré. Mais le retour au bureau a été plus lent que quiconque aurait pu s’y attendre. Et de nombreux experts disent que cela ne va pas s’améliorer rapidement.

“Je pense que l’époque où l’on arrivait, assis à son bureau et[travaillait[de neuf à cinq]est révolue”, déclare Raymond Wong, vice-président des opérations en charge des données au sein de la société immobilière commerciale Altus Group.[working[ ninetofiveareover”saysRaymondWongoperationsvice-presidentinchargeofdataatthecommercialrealestatefirmAltusGroup

Les données sur le taux d’inoccupation des bureaux compilées par le Groupe Altus montrent une sombre tendance.

Le chômage étant toujours proche de ses plus bas niveaux, les employés peuvent se permettre de faire des demandes, comme une semaine de travail plus flexible qui leur permet de travailler à distance. (Craig Chivers/CBC)

Le taux de Toronto a grimpé d’environ 10 points de pourcentage. Il était de 4,2 % au quatrième trimestre de 2019. Aujourd’hui, il est de 14,7 %. Le taux de Vancouver a presque triplé, passant de 4,1 % avant la pandémie à 11,5 % aujourd’hui.

Le taux d’inoccupation à Montréal est passé de 9,5 % en 2019 à 17,4 % aujourd’hui et au moins un rapport suggère qu’il pourrait grimper à 29 % d’ici 2027.

Wong dit que l’une des forces à l’origine du taux élevé de postes vacants est le marché du travail brûlant du Canada.

“Avec un taux de chômage très bas, les gens ont des choix”, a déclaré Wong à CBC News.

Il dit qu’avec un taux de chômage si bas, les travailleurs peuvent faire plus de demandes. Si un employeur décide de forcer les gens à retourner au bureau, ils ont des options.

“Allez-vous vraiment me forcer à retourner au bureau? Eh bien, je n’ai pas à le faire. Je préfère aller dans une entreprise qui me donne la possibilité de travailler à domicile”, déclare Wong.

Ajoutez à cette tendance, les grands employeurs cherchent à sortir des baux d’entreprise.

Le géant canadien de la technologie Shopify a abandonné son projet d’emménager dans un espace de 243 000 pieds carrés au centre-ville de Toronto. Shopify a licencié 10% de son personnel cet automne et dit qu’il se concentrera sur le travail à distance.

Le géant canadien de la technologie Shopify a licencié environ 1 000 personnes cet été et a maintenant abandonné son projet de reprendre un espace de bureau de 243 000 pieds carrés à Toronto. (Sean Gallup/Getty Images)

“Nous avons une vision audacieuse de l’avenir du travail chez Shopify, et nous ne sommes plus une main-d’œuvre centrée sur un lieu de travail physique pour le travail quotidien”, a déclaré le porte-parole Alex Lyons à CBC News.

RioCan, le propriétaire de l’entreprise, a déclaré que Shopify devrait encore payer l’espace.

“Alors que nous attendions avec impatience d’accueillir Shopify au puits, leur récente décision n’aura pas d’impact financier sur le projet, car Shopify est lié par les termes de leur contrat de location jusqu’en mars 2037”, a déclaré RioCan à CBC News dans un communiqué.

Bien que ce ne soit pas un coup dur pour le propriétaire dans ce cas, les experts disent que les propriétaires vont devoir s’adapter à ce nouvel environnement.

Luciano D’lorio est président régional et associé directeur de la firme immobilière commerciale CDNGLOBAL Québec.

Luciano D’Iorio, président régional et associé directeur de la société immobilière commerciale CDNGLOBAL Québec, affirme que la journée de travail traditionnelle de neuf à cinq est révolue et que les propriétaires doivent s’adapter. (Florence Pluhar/Radio-Canada)

Il dit que les employés sont prêts à revenir au bureau, mais pour ce faire, les propriétaires doivent penser différemment.

“Il faut leur donner des expériences”, dit-il.

Il ne suffit pas de fournir un bureau et une connexion Internet. D’lorio dit que les travailleurs se sont habitués à travailler à domicile. Les ramener dans un espace de bureau obligera les propriétaires à réfléchir aux besoins de ces travailleurs.

“Avoir des installations de garderie pour les enfants, des gymnases et des douches pour que les gens puissent faire du vélo et permettre aux gens cette flexibilité”, a déclaré D’lorio à CBC.

Que vous soyez un propriétaire d’entreprise ou un petit détaillant dépendant des travailleurs qui reviennent au bureau, l’adaptation est un élément clé de toute entreprise.

Fatima Santos vend davantage de ses produits en ligne et essaie de répondre davantage aux résidents locaux qui vivent au centre-ville au lieu des navetteurs qui se précipitaient autrefois en grand nombre vers son emplacement.

Ce petit magasin sous la gare Union de Toronto dépend de la circulation piétonnière des navetteurs entrant et sortant du centre-ville. (Laura MacNaughton/CBC)

“Nous nous adaptons, nous survivons. Nous faisons ce que nous devons faire pour survivre”, dit-elle.

Ces 33 derniers mois ont été difficiles pour les entreprises de toutes tailles. Les six prochains mois ne seront pas plus faciles. La plupart des prévisions supposent que l’économie se dirige vers une récession au début de l’année prochaine.

Pourtant, Santos garde espoir, voire optimisme, que les choses finiront par s’améliorer.

“Nous l’espérons”, dit-elle. “C’est tout ce que j’ai. C’est tout ce que nous pouvons dire. Nous l’espérons.”