Les taux d’obésité continuent de grimper chez les enfants et les adolescents américains

LUNDI 25 juillet 2022 (HealthDay News) — Pour la toute première fois, plus d’un enfant américain sur cinq est obèse.

De 2011 à 2012, puis de 2017 à 2020, les taux d’obésité ont augmenté chez les enfants de 2 à 5 ans ainsi que chez les 12 à 19 ans, selon une nouvelle analyse des données d’une enquête nationale sur la santé. Et la hausse était vraie pour les enfants américains de toutes races et origines ethniques, selon la responsable de l’étude Amanda Staiano.

“La proportion d’enfants obèses est passée de 18% au cours du cycle 2011 à 22% au cours du cycle 2020”, a déclaré Staiano, directeur du laboratoire pédiatrique sur l’obésité et les comportements de santé au Pennington Biomedical Research Center de la Louisiana State University à Baton Rouge.

“Ce qui est encore plus alarmant, c’est que ces données ont toutes été collectées avant la pandémie de COVID-19, et d’autres données publiées récemment montrent que les enfants prennent encore plus de poids en raison des restrictions de leur alimentation et de leurs activités pendant la pandémie”, a-t-elle déclaré.

Staiano craint que les chiffres ne soient encore pires lors de la prochaine enquête nationale sur la santé et la nutrition.

L’obésité a des conséquences importantes sur la santé, a-t-elle dit, de certains cancers au diabète, aux maladies cardiaques, à l’asthme, aux problèmes articulaires, à l’anxiété et à la dépression.

“Les enfants supportent le coût de cette maladie, et les adultes paient les frais de santé supplémentaires des enfants qui grandissent avec des maladies et qui ont besoin d’un traitement”, a déclaré Staiano. “Les enfants qui ne suivent pas un régime alimentaire nutritif ont tendance à avoir de moins bons résultats à l’école, et l’obésité affecte donc tous les domaines de la vie d’un enfant.”

Pour l’étude, elle et sa collègue du Pennington Center, Kathy Hu, ont analysé les données de près de 15 000 enfants et adolescents américains qui ont participé à l’enquête nationale sur la santé et la nutrition en 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2020.

Chez les 2 à 19 ans, l’obésité est passée de 17,7 % entre 2011 et 2012 à 21,5 % dans l’enquête 2017-2020.

Au cours de la décennie, les taux d’obésité chez les garçons sont passés de 18 % à 21,4 % et chez les filles, de 17 % à 21,6 %.

Alors que les taux d’obésité ont augmenté de manière significative chez les enfants d’âge préscolaire et les adolescents, ils n’ont pas augmenté chez les 6 à 11 ans.