Les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne augmentent à la suite des hausses de la Fed

“Si vos dollars ne s’étendent pas aussi loin, c’est le moment idéal pour prendre du recul et examiner votre situation financière et être un peu plus stratégique”, a déclaré Liz Ewing, directrice financière de Marcus.

Les banques en ligne uniquement telles que Marcus de Goldman Sachs et Ally Bank offrent des rendements plus élevés, en partie grâce à des frais généraux inférieurs à ceux des banques traditionnelles.

Alors que la banque centrale américaine poursuit son cycle de hausse des taux, ces rendements continueront également d’augmenter, a-t-elle ajouté. “Lorsque la Fed agira, cela se traduira par des modifications des taux des produits bancaires utilisés par les clients”, a-t-elle déclaré. “Cela semble être une évidence.”

Historiquement, un certificat de dépôt à l’ancienne était un autre moyen de garantir un rendement légèrement meilleur.

Actuellement, les CD d’un an sont en moyenne de 1,5 % et les taux de CD à haut rendement paient plus de 2 %, encore mieux qu’un compte d’épargne à haut rendement.

Les CD qui offrent les rendements les plus élevés ont généralement des exigences de dépôt minimum plus élevées et nécessitent des périodes plus longues jusqu’à l’échéance.