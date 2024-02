Les taux d’intérêt ne baisseront pas en raison d’une inflation de 4%, déclare le patron de la banque

Par Lora Jones et Michael RaceJournalistes économiques, BBC News

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a déclaré que le maintien de l’inflation au Royaume-Uni était “encourageant”, mais il a laissé entendre que cela n’entraînerait pas de baisses anticipées des taux d’intérêt.

Andrew Bailey a déclaré que l’inflation, qui mesure la façon dont les prix augmentent au fil du temps, restant à 4% le mois dernier, “nous laisse à peu près là où nous en étions”.

Ce chiffre a surpris les experts qui s’attendaient à ce qu’une augmentation des factures d’énergie entraîne une hausse plus rapide des prix.

Depuis, les investisseurs parient de plus en plus sur une baisse des taux d’intérêt en juin.

Janvier a vu la première baisse mensuelle des prix alimentaires depuis plus de deux ans, mais le coût d’un magasin hebdomadaire reste encore bien plus élevé qu’il y a deux ans.

Des produits tels que des crackers, des gâteaux et des chips ont contribué à compenser la hausse des coûts de l’électricité et du gaz, maintenant l’inflation annuelle globale inchangée par rapport à décembre. Les coûts des sauces de cuisson et du café instantané ont également diminué.

Les prix dans les magasins ont fortement augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce qui a eu un impact considérable sur les prix de l’énergie et sur l’approvisionnement en céréales dans le monde entier. Les mauvaises conditions météorologiques en Europe et en Afrique du Nord ainsi que la pénurie de main-d’œuvre au Royaume-Uni ont également affecté les récoltes.

La hausse plus lente des prix de nombreux meubles et articles ménagers a également contribué à maintenir l’inflation à un niveau bas, les détaillants ayant offert des rabais importants dans le but de vider les rayons après des ventes décevantes à l’approche de Noël, selon les chiffres officiels.

Lorsqu’on lui a demandé si le maintien de l’inflation au même niveau était une bonne nouvelle, M. Bailey a répondu : “Oui, pour être honnête, nous avons légèrement dépassé le niveau le mois dernier et sous-estimé ce mois-ci, donc cela nous laisse à peu près là où nous étions.”

Le gouverneur de la Banque a déclaré qu’il ne pensait pas que ce chiffre “changeait globalement la donne” en matière de taux d’intérêt, ajoutant que les différences étaient “assez faibles”.

Mais il a déclaré que les décideurs politiques étaient passés de la question de savoir jusqu’où les taux d’intérêt pourraient être élevés pour ramener l’inflation au niveau de 2 % fixé par la Banque, mais plutôt de « combien de temps devons-nous maintenir cette position » – en d’autres termes, combien de temps les taux d’intérêt doivent-ils rester à leur niveau actuel ? 5,25%.

Suite aux derniers chiffres de l’inflation, les investisseurs ont augmenté leurs paris sur une baisse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre à partir de juin.

Mais les analystes appellent à la prudence, en soulignant une inflation sous-jacente stable, qui élimine l’effet des éléments qui peuvent être plus volatils, tels que les coûts de l’énergie, de l’alcool et du tabac.

Les coûts des services, qui comprennent les services de logement tels que le loyer, les réparations, la collecte des eaux usées, l’assurance du contenu de la maison et la réparation des appareils électroménagers, ainsi que la taxe d’habitation, ont également augmenté en janvier.

Le logement et les services domestiques, y compris les frais de gaz et d’électricité, ont apporté la plus grande contribution à la hausse à l’inflation, la facture annuelle typique d’un ménage étant désormais de 1 928 £, soit une augmentation de 94 £ depuis janvier.

Le prix des voitures d’occasion a également augmenté de 1,5% entre décembre 2023 et janvier, soit la première hausse depuis mai dernier.

“Plus de preuves sont nécessaires”

L’inflation reste bien supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la Banque d’Angleterre.

La Banque n’a cessé d’augmenter ses taux jusqu’à leur plus haut niveau depuis 16 ans. En rendant les emprunts plus chers, il espère que les gens auront moins d’argent à dépenser et pourront également épargner davantage à mesure que les taux d’épargne augmenteront. À son tour, cela réduit la demande de biens et ralentit la hausse des prix.

M. Bailey a déclaré que la Banque avait besoin de voir « davantage de preuves » que l’inflation des services et la croissance des salaires étaient en baisse avant de réduire les taux.

Les chiffres mardi a montré que les salaires augmentaient toujours plus vite que les prix.

Le Premier ministre Rishi Sunak a insisté sur le fait que « l’économie a franchi un cap et nous allons désormais dans la bonne direction ».

S’exprimant lors d’une réunion du conseil d’affaires, le Premier ministre a déclaré que l’inflation avait désormais diminué de plus de moitié et que les taux hypothécaires commençaient à baisser.

Mais la chancelière fantôme Rachel Reeves a fait valoir ce point en réponse à la dernière mise à jour : “L’inflation est toujours supérieure à l’objectif de la Banque d’Angleterre et des millions de familles sont aux prises avec le coût de la vie.”

“Si vous le faites trop cher, ils ne viendront pas”

Gareth Jones, propriétaire de l’épicerie fine familiale Singleton Jones à Warrington Market, a déclaré que les habitudes d’achat des clients avaient changé.

“Ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent doivent y faire attention parce qu’ils se débrouillent vraiment à cause du prix du chauffage, des transports, des voitures.”

Il a déclaré à BBC News que les hausses de prix de ses fournisseurs le mettaient entre « le marteau et l’enclume ».

“Si j’augmente mes prix, je dois le vendre à quelqu’un. Et si vous le rendez trop cher, il n’entre pas.”

Myron Johnson, analyste principal des finances personnelles chez Interactive Investor, a déclaré qu’il y avait un sentiment d’optimisme pour l’avenir.

“Pour beaucoup, le fardeau du coût de la vie sur leurs finances ne semble pas aussi grave. Mais de nombreux travailleurs n’ont pas eu autant de chance et continuent d’être alourdis par des coûts élevés.”

