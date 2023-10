Les taux d’intérêt et les frais sont critiqués alors que la dette des cartes de crédit dépasse 1 000 milliards de dollars

Le taux d’intérêt moyen pour tous les titulaires de carte a grimpé à plus de 21 % en août, le plus élevé jamais enregistré, selon la Réserve fédérale. données . Certaines cartes – les cartes des magasins de détail en particulier – facturent plus de 30 %, a déclaré Ted Rossman, analyste du secteur pour CreditCards.com.

Certains législateurs et régulateurs réclament un plafonnement des taux d’intérêt et une baisse des frais sur les cartes de crédit à mesure que les niveaux d’endettement augmentent.

Les Américains ont se sont davantage appuyés sur les cartes de crédit pour payer leurs factures alors que l’inflation de la pandémie faisait augmenter les prix de la nourriture, du logement et d’autres biens de consommation au niveau national. rythme le plus rapide dans quatre décennies.

Les cartes de crédit sont « la forme d’endettement des ménages la plus répandue » – et leur utilisation continue de se répandre, selon à la Banque de Réserve Fédérale de New York. Il y a 70 millions de comptes de carte de crédit ouverts de plus qu’en 2019, indique-t-il.

Les taux ont augmenté alors que la Réserve fédérale a augmenté son taux d’intérêt de référence pour réduire l’inflation.

Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont restés généralement inférieurs à 36 % en raison de la « retenue » des banques, même si cela reste « extrêmement élevé » pour une carte de crédit, a déclaré Lauren Saunders, directrice associée au National Consumer Law Center.

Cependant, la loi fédérale actuelle n’impose généralement pas de plafond sur les taux, a-t-elle déclaré.