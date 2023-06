Les taux d’intérêt élevés et l’incertitude économique stimulent les défauts de paiement des entreprises

Jusqu’au 22 juin, il y avait 324 dépôts de bilan, pas loin derrière le total de 374 en 2022, selon S&P Global Market Intelligence. Il y a eu plus de 230 dépôts de bilan jusqu’en avril de cette année, le taux le plus élevé pour cette période depuis 2010.

Meghji a ajouté que son entreprise était particulièrement occupée depuis le quatrième trimestre dans de nombreux secteurs. Alors que les entreprises les plus en difficulté ont été touchées récemment, il s’attend à ce que les entreprises ayant une plus grande stabilité financière aient des problèmes de refinancement en raison des taux d’intérêt élevés.

« Le capital est beaucoup plus cher maintenant », a déclaré Mohsin Meghji, associé fondateur de la société de restructuration et de conseil M3 Partners. « Regardez le coût de la dette. Vous pourriez raisonnablement obtenir un financement par emprunt de 4 % à 6 % à tout moment en moyenne au cours des 15 dernières années. Maintenant, ce coût de la dette est passé à 9 % à 13 %. »

Les banquiers et les analystes disent que les taux d’intérêt élevés sont le principal coupable de la détresse. Les entreprises qui ont besoin de plus de liquidités ou celles qui sont déjà lourdement endettées et qui ont besoin d’un refinancement sont confrontées à un coût élevé de la nouvelle dette.

Plus tôt cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré s’attendre à de nouvelles hausses des taux d’intérêt cette année, bien qu’à un rythme plus lent, jusqu’à ce que davantage de progrès soient réalisés dans la réduction de l’inflation.

Il y a eu 41 défauts de paiement aux États-Unis et un au Canada jusqu’à présent cette année, le plus dans toutes les régions du monde et plus du double de la même période en 2022, selon Moody’s Investors Service.

Le taux de défaut des entreprises a augmenté en mai, signe que les entreprises américaines sont aux prises avec des taux d’intérêt plus élevés qui rendent plus coûteux le refinancement de la dette ainsi qu’avec des perspectives économiques incertaines.

Envision Healthcare, un fournisseur de services médicaux d’urgence, a été le plus gros défaut en mai. Elle avait plus de 7 milliards de dollars de dettes lorsqu’elle a déposé son bilan, selon Moody’s.

Entreprise de sécurité domestique et d’alarme Monitronics International, institution financière régionale Silicon Valley Bank, chaîne de magasins Bain de lit et au-delà et le propriétaire du réseau sportif régional Diamond Sports figurent également parmi les plus gros dépôts de bilan jusqu’à présent cette année, selon S&P Global Market Intelligence.

Dans de nombreux cas, ces défauts de paiement se préparent depuis des mois, voire des trimestres, a déclaré Tero Jänne, co-responsable de la transformation du capital et du conseil en dette à la banque d’investissement Solomon Partners.

« Le taux de défaut est un indicateur retardé de détresse », a déclaré Jänne. « Souvent, ces défauts de paiement ne se produisent que bien après un certain nombre d’initiatives visant à redresser le bilan, et ce n’est qu’en cas de faillite que vous voyez que le défaut de capital D entre en jeu. »

Moody’s s’attend à ce que le taux de défaut mondial atteigne 4,6 % d’ici la fin de l’année, supérieur à la moyenne à long terme de 4,1 %. Ce taux devrait atteindre 5 % d’ici avril 2024 avant de commencer à se relâcher.

Il y a fort à parier qu’il y aura plus de défauts de paiement, a déclaré Mark Hootnick, également co-responsable de la transformation du capital et du conseil en dette chez Solomon Partners. Jusqu’à présent, « nous avons été dans un environnement de crédit incroyablement laxiste, où, franchement, les entreprises qui ne devraient pas exploiter les marchés de la dette ont pu le faire sans limites ».

C’est probablement la raison pour laquelle des défauts de paiement se sont produits dans divers secteurs. Il y avait aussi des raisons spécifiques à l’industrie.

« Ce n’est pas comme si un secteur en particulier avait eu beaucoup de défauts de paiement », a déclaré Sharon Ou, vice-présidente et responsable du crédit chez Moody’s. « Au lieu de cela, il s’agit d’un certain nombre de défauts de paiement dans différents secteurs. Cela dépend de l’effet de levier et de la liquidité. »

En plus d’un lourd endettement, Envision était renversé par des problèmes de santé résultant de la pandémie, Bed Bath & Beyond a souffert d’avoir une grande empreinte de magasin tandis que de nombreux clients ont opté pour les achats en ligne, et Diamond Sports a été touché par l’augmentation du nombre de consommateurs abandonnant les forfaits de télévision par câble.

« Nous connaissons tous les risques auxquels sont confrontées les entreprises en ce moment, tels que l’affaiblissement de la croissance économique, les taux d’intérêt élevés et la forte inflation », a déclaré Ou. « Les secteurs cycliques seront touchés, comme les biens de consommation durables, si les gens réduisent leurs dépenses. »