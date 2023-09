Les taux d’intérêt de la Fed affectés par la fermeture du gouvernement

Une fermeture imminente du gouvernement pourrait empêcher la Réserve fédérale d’augmenter ses taux en novembre, mais pas pour la raison que l’on pourrait penser, selon Bank of America.

Non seulement la fermeture pourrait potentiellement ralentir l’économie et faire d’une hausse des taux une mauvaise décision, mais une impasse prolongée signifierait que les décideurs des banques centrales n’auraient qu’un accès limité aux données sur l’inflation, a noté la banque d’investissement. En effet, les agences non financées telles que les ministères du Travail et du Commerce ne produiraient pas de rapports de données clés sur les tendances des prix.

« Si la fermeture dure un mois ou plus, la Fed volerait essentiellement à l’aveugle lors de sa réunion de novembre, ayant très peu appris sur l’activité économique et les pressions sur les prix depuis la réunion de septembre », a déclaré Aditya Bhave, économiste américain chez Bank of America, dans une note. .

Même si Bhave a déclaré qu’un arrêt de longue durée n’était pas attendu, s’il dure plus d’un mois, « nous pensons que la ligne d’action prudente serait que la Fed reste au statu quo en novembre. La Fed pourrait-elle plutôt augmenter ses taux en décembre ? c’est serré, mais nous pensons qu’un saut en novembre signifie plus probablement que le cycle de hausse est terminé, à moins que l’inflation ne reprenne clairement. »

La Fed s’appuie étroitement sur les rapports du Parti travailliste et du Commerce pour évaluer l’inflation.

En particulier, il se concentre sur l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle du Commerce comme indicateur de la direction que prend l’inflation à long terme. L’indice des prix à la consommation du travail est une mesure largement suivie par le public et figure également dans les calculs de la Fed.

Bien qu’ils ne soient pas les seuls indicateurs d’inflation utilisés par les responsables de la banque centrale, leur absence en novembre compliquerait la décision sur les taux.

Certes, les marchés pensent que de toute façon, la Fed a déjà fini.

Les prix sur le marché à terme des fonds fédéraux indiquent une probabilité inférieure à 30 % d’une hausse finale en novembre, selon le FedWatch du groupe CME mesure. L’outil indique que la banque centrale pourrait commencer à réduire ses taux d’ici juin 2024.

Bank of America s’attend cependant à ce que la Fed approuve une nouvelle hausse, ce qui ramènerait son taux d’emprunt directeur à une fourchette cible de 5,5 % à 5,75 %. Bhave a déclaré que si la fermeture ne dure que quelques semaines, la Fed aurait suffisamment de temps pour rassembler des données et probablement augmenter à nouveau les taux, même s’il a ajouté qu’une hausse ne serait pas certaine si l’inflation continue de se modérer.

La Fed conclut sa réunion de deux jours mercredi, avec une écrasante majorité de marchés s’attendant à ce que les taux restent inchangés.

— Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.

Correction : Une nouvelle hausse de la Fed ramènerait son taux directeur dans une fourchette cible de 5,5 % à 5,75 %. Une version antérieure indiquait mal la plage.