Les taux d’intérêt britanniques devront rester élevés jusqu’en 2024, prévient le FMI

La Banque d’Angleterre devra maintenir des taux d’intérêt élevés jusqu’en 2024, alors que le Royaume-Uni est confronté à une combinaison de croissance plus faible et d’inflation persistante, a prévenu le Fonds monétaire international.

Dans sa mise à jour semestrielle sur l’économie mondiale, le FMI a déclaré que la croissance avait déjà ralenti « assez fortement » et dressé un tableau pessimiste pour le gouvernement à l’aube d’une année qui sera presque certainement une année électorale.

« La perspective générale est celle d’une croissance plutôt modérée et d’une dynamique en baisse », a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, conseiller économique du FMI, lors d’une conférence de presse à Marrakech, au Maroc, pour le lancement des Perspectives de l’économie mondiale (PEM).

« Le marché du travail se refroidit mais l’inflation reste assez persistante. La politique monétaire devra rester restrictive pendant un certain temps encore et jusqu’en 2024. »

Le FMI estime que le Royaume-Uni sera l’économie à la croissance la plus lente du club des pays avancés du G7 l’année prochaine – même si Gourinchas a déclaré que la prévision des PEM d’un pic de taux d’intérêt à 6 % avait été révisée à la baisse à 5,5 %. Début 2023, le FMI prévoyait une contraction du Royaume-Uni de 0,3 % cette année, mais il estime désormais qu’il connaîtra une croissance de 0,5 %.

Gourinchas a également exprimé son inquiétude quant à l’impact économique mondial possible du conflit entre Israël et le Hamas, que le FMI surveille « très attentivement », selon lui.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire quel en serait l’impact, Gourinchas a déclaré qu’une augmentation soutenue de 10 % des prix du pétrole réduirait la croissance mondiale de 0,15 point et ajouterait 0,4 point à l’inflation mondiale l’année suivante. Depuis le début du conflit ce week-end, les prix du brut ont augmenté de 4 %.

« Cette hausse reflète le risque potentiel de perturbation de la production et du transport du pétrole », a déclaré Gourinchas.

Dans ses PEM semestriels, publiés avant l’attaque surprise du Hamas contre Israël, le FMI a déclaré que la croissance avait fait preuve d’une « résilience remarquable » face à une série de chocs défavorables ces dernières années, l’activité ralentissant mais ne stagnant pas.

Le FMI a déclaré qu’il n’avait détecté que peu de signes d’une spirale salaires-prix, mais a mis en garde les banques centrales contre une baisse trop rapide des taux d’intérêt.

Il a déclaré que plusieurs obstacles à la croissance s’étaient atténués depuis sa réunion de printemps à Washington en avril. L’Organisation mondiale de la santé ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, les chaînes d’approvisionnement sont largement revenues à la normale et les conditions financières se sont assouplies après que les autorités américaines et suisses ont agi pour contenir les turbulences dans leurs secteurs bancaires.

Le rapport WEO indique que la croissance mondiale devrait chuter de 3,5 % en 2022 à 3 % cette année et à 2,9 % en 2024. Les prévisions pour 2023 sont restées inchangées par rapport à la dernière série de prévisions du FMI en juillet, l’estimation pour 2024 étant révisée à la baisse de 0,1 %. points.

Les États-Unis devraient connaître une croissance de 2,1 % en 2023 et de 1,5 % en 2024, en hausse respectivement de 0,3 et 0,5 point de pourcentage depuis juillet, tandis que la zone euro devrait croître de 0,7 % cette année et de 1,2 % en 2024, en baisse de 0,2 et 0,3 point. respectivement.

Gourinchas a déclaré : « L’économie mondiale continue de se remettre lentement des coups de la pandémie, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise du coût de la vie. Rétrospectivement, la résilience a été remarquable.

«En conséquence, les projections sont de plus en plus cohérentes avec un scénario d’atterrissage en douceur, faisant baisser l’inflation sans ralentissement majeur de l’activité, notamment aux États-Unis, où la hausse prévue du chômage est très modeste, de 3,6 à 3,9% d’ici 2025. »

Gourinchas a déclaré que le ralentissement était plus prononcé dans les économies avancées que dans les marchés émergents, et que les États-Unis avaient « surpris à la hausse, avec une consommation résiliente », tandis que la zone euro avait été révisée à la baisse.

Il a déclaré que même si la récession serait évitée, l’économie mondiale boitait plutôt que de sprinter.

Il a souligné cinq risques majeurs pesant sur les prévisions, à savoir une crise immobilière en Chine, une hausse des prix des matières premières, une inflation qui reste obstinément élevée, un krach des marchés financiers ou des niveaux élevés d’emprunt empêchant les gouvernements d’assouplir leur politique face à de nouveaux chocs.

Gourinchas a déclaré que les marchés du travail dans les économies développées restaient dynamiques, avec des taux de chômage historiquement bas contribuant à soutenir l’activité.

« Jusqu’à présent, il y a peu de preuves d’une « spirale salaires-prix » et les salaires réels restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie », a-t-il ajouté.

Selon les Perspectives de l’économie, de nombreux pays sont proches du point culminant de leur cycle de hausse des taux d’intérêt et un resserrement supplémentaire de leur politique n’est guère justifié. « Toutefois, un assouplissement prématuré de la politique monétaire anéantirait les gains réalisés au cours des 18 derniers mois », a-t-il ajouté.