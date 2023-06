Les taux d’intérêt blâment le jeu entre les conservateurs et la Banque d’Angleterre

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un jeu de blâme extraordinaire a éclaté après que la Banque d’Angleterre a été forcée de relever les taux d’intérêt à son plus haut niveau en près de 15 ans, infligeant la misère aux titulaires de prêts hypothécaires confrontés à des coûts en spirale.

Le gouverneur de la banque centrale, Andrew Bailey, se battait pour sa réputation, alors que les hauts conservateurs ont déclaré qu’il avait de sérieuses « questions à répondre » sur la crise de l’inflation.

Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement conservateur soutenait toujours le rôle de la Banque dans la lutte contre l’inflation – mais le n ° 10 a refusé à plusieurs reprises de dire si le Premier ministre pensait que M. Bailey faisait du bon travail.

Mais M. Bailey a riposté en s’en prenant aux chefs d’entreprise – les blâmant d’avoir alimenté les malheurs de l’inflation britannique en offrant des augmentations de salaire « insoutenables » et en recherchant les bénéfices.

La guerre des mots se présente comme suit :

La Banque a relevé le taux de base à 5 % – et les marchés prévoyaient qu’il atteindrait 6 % cette année

Les économistes ont mis en garde contre la récession à venir – avec des taux plus élevés qui devraient frapper « comme une vague géante »

Sunak a admis que sa promesse de réduire de moitié l’inflation était « devenue plus difficile » à tenir

Jeremy Hunt a exclu le soutien hypothécaire direct – mais les experts ont prédit une inversion en quelques semaines

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a été moqué par la BBC alors qu’il luttait pour expliquer le plan d’inflation

Sous pression pour maîtriser l’inflation gelée, la Banque a annoncé jeudi qu’elle augmenterait le taux de base de 0,5 % à 5 %, soit plus que les prévisions des analystes de 4,75 %, et la 13e hausse consécutive.

Les marchés financiers prédisent maintenant que les taux d’intérêt atteindront un sommet de 6 % d’ici la fin de l’année – au milieu des avertissements selon lesquels 1,4 million de titulaires de prêts hypothécaires perdront au moins un cinquième de leur disponible à cause de la flambée des paiements.

Parlant de sa promesse de réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de 2023 lors d’un événement dans le Kent, M. Sunak a déclaré : « C’est clairement devenu plus difficile et c’est clairement devenu plus difficile – mais ce n’est pas impossible. » Le Premier ministre a déclaré qu’il était « totalement à 100% dessus », ajoutant: « Ça va aller et nous allons nous en sortir. »

Plus tôt, le n ° 10 a déclaré que M. Bailey avait toujours le soutien du gouvernement – ​​mais le porte-parole officiel de M. Sunak a refusé de dire si le Premier ministre pensait que le gouverneur avait fait du bon travail dans la lutte contre l’inflation.

Sunak a déclaré que le gouvernement « resterait ferme » dans la bataille pour freiner l’inflation (fil de sonorisation)

Blâmant les patrons des entreprises pour l’inflation persistante, M. Bailey a déclaré à Sky News: « Nous ne pouvons pas continuer à avoir le niveau actuel d’augmentation des salaires » – mettant en garde les entreprises contre « la recherche de reconstruire les marges bénéficiaires » en augmentant les prix.

Le gouverneur a reconnu que la douleur des paiements hypothécaires à venir serait « difficile », mais a ajouté : « Si nous n’augmentons pas les taux maintenant, cela pourrait être pire plus tard ».

Des députés conservateurs furieux se sont retournés contre M. Bailey et ses chefs de banque. L’ex-ministre du Trésor, Andrea Leadsom, a déclaré L’indépendant que la hausse des taux d’aujourd’hui était «essentielle» – mais a déclaré qu’il y avait «beaucoup de questions» sur les raisons pour lesquelles M. Bailey et la Banque avaient été si en retard sur la courbe. « Trop peu trop tard est la raison pour laquelle l’inflation devient maintenant collante », a-t-elle déclaré.

Jacob Rees-Mogg a déclaré que les chefs de banque avaient « gâché » en étant « entièrement complaisants » sur l’inflation ces dernières années, tandis que l’ex-président Jake Berry a déclaré qu’ils s’étaient « endormis au volant ».

Andrew Sentance, ancien membre du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque, a déclaré L’indépendant que la Banque avait fait «beaucoup d’erreurs» en ne relevant pas les taux d’intérêt ces dernières années – arguant qu’elles avaient «six à neuf mois de retard sur la courbe» pour faire face à l’inflation en 2021 et 2022.

Andrew Bailey sous la pression des conservateurs qui disent qu’il s’est « endormi au volant » (fil de sonorisation)

M. Sentance a déclaré que M. Bailey n’était « pas un maître de la communication », mais a ajouté: « Je ne pense pas que vous amélioriez les choses en renvoyant le gouverneur ou l’un de ses hommes de main … Nous devons nous assurer que nous avons des personnes ayant la bonne expérience qui viennent à la Comité. »

Sushil Wadhwani, membre du conseil consultatif économique du chancelier Jeremy Hunt, a déclaré à la BBC Monde à un a déclaré que la Banque avait été trop «lente» pour agir sur l’inflation, ajoutant: «Nous pouvons tous tirer des leçons de ce triste épisode.»

Pendant ce temps, le Dr Luciano Rispoli, maître de conférences en économie à l’Université de Surrey, a déclaré que la hausse des taux d’intérêt de 0,5% « nous frapperait comme une vague géante – plongeant finalement l’économie britannique dans une récession ».

Laura Suter, responsable des finances personnelles chez AJ Bell, a déclaré que le marché hypothécaire serait désormais « un spectacle d’horreur » pour ceux dont les accords à taux fixe se terminent – avec environ 800 000 propriétaires devant réhypothéquer avant la fin de 2023.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak et M. Hunt de « se mettre la tête dans le sable » sur la douleur hypothécaire à venir – exhortant le gouvernement à forcer les banques à fournir davantage de soutien aux plus vulnérables.

Le chancelier Jeremy Hunt refuse d’offrir un soutien direct aux payeurs hypothécaires (fil de sonorisation)

Mais la chancelière fantôme Rachel Reeves a exclu les subventions de soutien du travail ou le soutien financier direct aux titulaires d’hypothèques. « Une grosse injection fiscale de liquidités dans l’économie, en particulier une injection non ciblée, ne serait pas la bonne approche », a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a déclaré que les propriétaires étaient traités comme des « dommages collatéraux » par M. Sunak et M. Hunt après avoir refusé l’appel du parti pour un fonds de protection hypothécaire de 3 milliards de livres sterling.

Un provocateur, M. Hunt, a insisté sur le fait que le Trésor « s’en tiendrait à ses armes » – insistant sur le fait que tout soutien hypothécaire direct du gouvernement serait « autodestructeur » car cela signifierait que « l’inflation resterait plus élevée plus longtemps ».

M. Hunt doit rencontrer les grands prêteurs vendredi pour les exhorter à offrir plus de soutien. Mais Torsten Bell, chef de la Resolution Foundation, a déclaré que le gouvernement « ne s’en tirerait pas » en appelant les banques à atténuer la crise par elles-mêmes.

L’économiste a prédit une aide plus ciblée pour les propriétaires en détresse dans les semaines à venir. Il a déclaré que cela proviendrait très probablement d’un programme de soutien aux intérêts hypothécaires (SMI) relancé et élargi – introduit à la suite du krach bancaire de 2008-09.

« Cela fournit un prêt pour aider à couvrir les paiements d’intérêts hypothécaires qu’un propriétaire ne peut pas se permettre, avec ce prêt remboursé lorsque vous vendez la propriété », a déclaré M. Bell – ajoutant: « Les politiciens devraient faire plus que convoquer des banquiers pour des réunions. »

James Cleverly ne fournit aucune réponse lorsqu’il est mis au défi du plan de Sunak pour réduire l’inflation

Les syndicats ont condamné la décision de la Banque de relever le taux de 0,5 %. Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a averti que la « pensée de groupe dangereuse » coûterait des maisons, tandis que la secrétaire générale d’Unite, Sharon Graham, a accusé l’équipe de M. Bailey d' »infliger des souffrances aux ménages ordinaires ».

M. Sunak a également semblé freiner les espoirs de réductions d’impôts des députés conservateurs en suggérant qu’ils étaient en veilleuse pour l’instant. « De la même manière que je parle des salaires du secteur public, des réductions d’impôts, des dépenses – en fin de compte, si le gouvernement doit emprunter de l’argent pour faire toutes ces choses, cela ne fait qu’alimenter le feu de l’inflation. »

L’ancien ministre du cabinet John Redwood a appelé à des réductions d’impôts et a attaqué les chefs de banque pour s’être trompés dans leurs prévisions – arguant qu’ils avaient fait une « grosse erreur » en achetant trop d’obligations « qui ont créé l’inflation ».

M. Redwood a dit L’indépendant que la position de M. Bailey était toujours « sécurisée », mais a appelé à une réforme de la Banque. « Leur modèle doit être changé. Ils devraient se poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles l’inflation au Japon, en Chine et dans d’autres pays a une inflation de 2 % ou moins.

Plus tôt jeudi, le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a été laissé le visage rouge dans une interview meurtrière de la BBC lorsqu’il a été mis sur la sellette au sujet de la crise de l’inflation.

Mis au défi six fois de dire comment M. Sunak prévoyait de réduire les hausses de prix, M. Cleverly a trébuché dans ses réponses – et a été à un moment donné accueilli par les rires de BBC Radio 4. Aujourd’hui intervieweur Amol Rajan.

Le MPC de la Banque d’Angleterre a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation « baisse considérablement au cours de l’année », mais les marchés s’attendent à ce que la Banque relève encore les taux d’intérêt au cours de la première semaine d’août.

La Banque a noté que les marchés s’attendent maintenant à ce que le taux de base se maintienne à une moyenne de 5,5 % pendant trois ans. Sept membres du MPC de neuf personnes ont opté pour l’augmentation à 5%, mais deux membres ont demandé que les taux restent inchangés.