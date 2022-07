Les taux d’intérêt auront le plus d’impact sur les nouveaux acheteurs de maison dans l’Okanagan

Si vous avez un prêt hypothécaire fixe, le président d’Epic Real Estate, Shane Styles, dit que vous devez arrêter de paniquer à propos de l’augmentation des taux d’intérêt, car cela n’a rien à voir avec vous.

“Je traite tout le temps avec des professionnels du crédit hypothécaire… et j’ai entendu cela de la part de trois courtiers en prêts hypothécaires distincts la semaine dernière, et ils ont tous dit :” Je reçois tous ces appels téléphoniques de titulaires de prêts hypothécaires à taux fixe. inquiets de leur taux d’intérêt », a déclaré Styles.

Les propriétaires ayant un prêt hypothécaire à taux fixe ne seront pas touchés par l’augmentation des taux, dit-il.

Pour les jeunes propriétaires potentiels qui paniquent à l’idée que les taux sont trop élevés, Styles dit que vous devriez regarder où ils se trouvaient il y a 20 ans ou plus.

« En 1975, le taux d’intérêt était de 11,75 %. 1985, il était de 11,5 %. 2006, il était de 6,95 % », a-t-il déclaré.

Il souligne que ces taux sont nettement plus élevés que les 2,5 % auxquels ils ont bondi le 13 juillet.

« Ils voient les gros titres, et cela fait partie du défi. Mais ils n’ont pas le temps ou ils ne font pas preuve de diligence raisonnable pour comprendre vraiment ce que cela signifie pour eux », a déclaré Styles.

Alors, qui sera touché dans l’Okanagan?

Styles dit que les personnes qui sentiront le plus ce taux augmenter sont celles qui essaient de devenir propriétaires pour la première fois en ce moment.

“Habituellement, ils rassemblent tout ce qu’ils peuvent pour un acompte et s’assurent qu’ils occupent un emploi solide”, a déclaré Styles.

Il dit que l’augmentation de tous les points n’a pas été un choc pour ceux de son industrie, mais cela pourrait être le cas pour quelqu’un qui a déjà du mal à payer son hypothèque.

« Une hypothèque de 300 000 $ – juste pour tirer un chiffre – mardi, qu’est-ce que cela leur coûterait en un paiement par mois ? Parce qu’en fin de compte, le taux ne veut rien dire.

« Il s’agit vraiment de ce qu’est le paiement chaque mois… Je le regarde sur une base mensuelle, ce que je peux me permettre chaque mois. Donc, vous prenez cette hypothèque de 300 000 $ mardi, c’était 1 343 $ par mois. Mercredi, il est passé à 1 450 $ par mois.

Styles dit que si les 107 $ supplémentaires par mois vous causent du stress, vous n’auriez probablement pas dû contracter d’hypothèque en premier lieu.

À long terme, Styles dit que les gens devront repenser leurs habitudes de dépenses, car une nuit de dîner et des boissons pour deux peuvent facilement compenser le coût supplémentaire.

La courtière en prêts hypothécaires de Kelowna, Allison Swanson, dit la même chose. “Je pense qu’il y a une différence entre la capacité, comme pouvez-vous vous permettre ces hypothèques, et le confort”, a-t-elle déclaré.

Swanson dit que cela se résume aux priorités et à ce que les gens veulent vraiment.

Elle convient que les personnes les plus touchées par l’augmentation des taux seront les premiers acheteurs, en particulier ceux qui magasinent au sommet de leur budget.

“Leur qualification d’emprunt va être réduite, car la Banque du Canada nous oblige à vous qualifier à 5,25% ou au taux contractuel plus 2%, selon le plus élevé”, a expliqué Swanson.

«Donc, en ce moment, ce 5,25% est en quelque sorte dépassé et nous examinons les taux contractuels plus 2%. Ainsi, les gens se qualifient de 6,5 à 8 % et cela réduit leur budget. »

Swanson reconnaît également que ceux qui ont un prêt hypothécaire à taux fixe à renouveler seront également touchés.

«Lorsque vous renouvelez votre hypothèque, le leger actuel que vous avez va simplement vous offrir un taux de renouvellement. Vous pouvez choisir de prendre ce taux, mais je recommande toujours de parler à un courtier en hypothèques », a déclaré Swanson.

« Soit dit en passant, vous pouvez revoir votre prêt hypothécaire à tout moment, pas nécessairement uniquement à la date de renouvellement. Donc, si votre taux d’intérêt a augmenté de quelques pour cent, oui, votre paiement va absolument augmenter, mais gardez à l’esprit que sur cette durée de cinq ans, disons qu’en moyenne, c’est une durée de cinq ans, vous avez remboursé une partie importante de votre capital, de sorte que votre paiement n’augmentera pas autant que vous le pensez. »

Swanson recommande de revoir votre prêt hypothécaire chaque année et de parler avec les experts pour connaître toutes vos options.